  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. İYİ Parti’de 12 bin 750 kişilik istifa

İYİ Parti’de 12 bin 750 kişilik istifa

İYİ Parti’de 12 bin 750 kişilik istifa
Güncelleme:

Şeyh Said ile ilgili açıklamaları nedeniyle disipline sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etmesinin ardından Diyarbakır İl Başkanı'yla birlikte 17 ilçe başkanı ve 12 bin 733 partili İYİ Parti'den istifa etti.

Diyarbakır'da yapılacak olan yeni bir yola 'Şeyh Said Bulvarı' adının verileceği sözleri üzerine, açıklamaları nedeniyle hakkında disiplin süreci başlatılan eski Devlet Bakanı ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Yaşananların ardından, partinin Diyarbakır il yönetimi ile 17 ilçe başkanı, yaptıkları basın açıklamasıyla partiden istifa ettiklerini açıkladı.

 "İYİ PARTİ, HÜR VE MÜSTAKİL GÖRÜŞLERE TAHAMMÜL EDEMEMİŞTİR"

Salim Ensarioğlu'nun siyasette kendisi için bir ekol olduğunu belirten İl Başkanı Vejdin Ensarioğlu şunları belirtti:

"2018 yılından itibaren üstlenmiş olduğum İyi Parti Diyarbakır İl Başkanlığı görevimi, birçok partili yönetici arkadaşlarım gibi elbette büyük badireler atlatarak bugünlere kadar geldik. Devletini, bayrağını ve milletini seven demokrat duruşumuz aşikardır. Hak, hukuk, adalet ve devletimizin bekası için emek sarf eden siyasi geçmişimin, kişisel menfaatlerimin önüne geçtiği gibi elbette parti içerisinde benim gibi düşünmeyip koltuk ve ihtiras sahibi kimselerin de yanında durmamız söz konusu olamaz. 

Birkaç gündür sosyal medyada bakanımız ve İstanbul milletvekilimiz Mehmet Salim Ensarioğlu'na yapılan haksız ve mesnetsiz ithamları esefle kınıyoruz. Kayyım tarafından yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından, Diyarbakır'ımızda bir bulvara Şeyh Said isminin verilmesi toplumun büyük bir kesimi tarafından doğal karşılanmışken, eski devlet bakanımızın sosyal medyada Şeyh Said ile ilgili medyada yapılan galiz hakaretleri reddeden açıklamasında, Cumhuriyet değerlerini rencide eden veya vatan hainliğini çağrıştıracak herhangi bir ifade bulunmamaktadır. 

21'inci yüzyılda yeni bir hikaye yazmak ve milletimize üçüncü bir yol göstermek üzere hür ve müstakil olarak yoluna devam etmek isteyen, ne yazık ki gönül verdiğimiz İYİ Parti, hür ve müstakil görüşlere tahammül edememiştir. Bakanımızın talebine dönük başlayan linç kampanyasının karşısında olduğumuzu tüm kamuoyunun bilmesini istiyoruz. 

Bununla birlikte naaşlara bile saygısı ve tahammülü olmayanlara hatırlatmak isteriz. 21'inci yüzyıldayız, siyaset ve bölge büyüğümüz, kıymetlimiz Salim Ensarioğlu'nun olmadığı bir yerde bizim varlığımız söz konusu olamaz. Bu vesileyle Diyarbakır il ve ilçe teşkilatlarımızla birlikte ve ayrıca 12 bin 750 üyeyle İYİ Parti'den istifa ettiğimizi kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz."

DHA

Etiketler iyi parti istifa şeyh sait Salim Ensarioğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Atatürk 2 filminin fragmanı yayınlandı Atatürk 2 filminin fragmanı yayınlandı Otobüs şoförü kadın yolcuyu tartaklayarak araçtan attı Otobüs şoförü kadın yolcuyu tartaklayarak araçtan attı İstanbul'un burnunun dibinde korkutan manzara: Buralar bir zamanlar sular altındaydı İstanbul'un burnunun dibinde korkutan manzara: Buralar bir zamanlar sular altındaydı 18 Aralık haftası burç yorumları 18 Aralık haftası burç yorumları Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'un burnunun dibi bembeyaz! Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'un burnunun dibi bembeyaz! Ünlü modeller Antalya'da podyuma çıktı Ünlü modeller Antalya'da podyuma çıktı Yıldız oyuncu sahanın ortasında bilincini kaybedip yere yığıldı Yıldız oyuncu sahanın ortasında bilincini kaybedip yere yığıldı 1 Milyon TL'nin altında 2 yeni SUV daha Türkiye'de 1 Milyon TL'nin altında 2 yeni SUV daha Türkiye'de TikTok'ta paylaşmak için kediyi ırmağa attılar TikTok'ta paylaşmak için kediyi ırmağa attılar Erdoğan: ''Türkiye'yi 3 çeyrek asırdır olduğu bataklıktan çıkardık'' Erdoğan: ''Türkiye'yi 3 çeyrek asırdır olduğu bataklıktan çıkardık''