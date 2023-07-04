İYİ Parti'de 'A takımı' belli oldu

İYİ Parti'de, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplanan Genel İdare Kurulu'nda (GİK), Başkanlık Kurulu belirlendi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, genel merkezde düzenlenen toplantıda, yeni seçilen GİK üyeleriyle bir araya geldi. Akşener başkanlığında toplanan GİK'te Başkanlık Divanı belirlendi. Buna göre; Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, Genel Sekreter Ayfer Yılmaz, Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, Mali İşler Başkanı Cem Özdemir, Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyin, Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçok, Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı Ayyüce Türkeş, Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu oldu.

GİK toplantısında belirlenen diğer Başkanlık Kurulu üyeleri ise şu şekilde:

"Seçim İşleri Başkanı Sedat Aksakallı, Uluslararası İlişkiler Başkanı Naci Cinisli, Göç ve Sığınmacı Politikaları Başkanı Tolga Akalın, Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak, Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, Araştırma ve Veri Yönetimi Başkanı Birol Aydemir, Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Ali Demir, Eğitim Politikaları Başkanı Sevinç Atabay, Toplumsal Politikalar Başkanı Ece Güner, Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel, Şehircilik Politikaları ve Afet Yönetimi Başkanı Türker Yörükçüoğlu, Parti İçi Eğitim Başkanı Ayşe Sucu."

DHA