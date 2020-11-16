İYİ Parti'de bir ihraç, bir istifa!

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, "İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti üyeliğinden, Kurucular Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere kesin olarak çıkarılmasına müşterek Disiplin Kurulu tarafından oybirliği ile karar verilmiştir." denildi.

İYİ PARTİLİ KONCUK İSTİFA ETTİ

Öte yandan İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, partisinden istifa ettiğini açıkladı.