İYİ Parti'de bir istifa daha! İYİ Parti'nin bir ilde belediyesi kalmadı

Aydın’ın İncirliova İlçe Belediye Başkanı Aytekin Kaya, 2019 yerel seçimlerinde seçildiği İYİ Parti’den istifa etti. Kaya'nın istifasının ardından İYİ Parti'nin Aydın'da belediyesi kalmadı...

Daha önce 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti’den Nazilli belediye başkanı seçilen Kürşat Engin Özcan, 24 Kasım 2022’de partisinden istifa etmiş, ardından AK Parti’ye geçmişti.

Bugün de İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, partiden istifa ettiğini duyurdu.

‘Delege seçimlerindeki kavgaları’ gerekçe gösteren Kaya, ‘millet ittifakından da ayrıldığını’ duyursa da başka bir partiye geçip geçmediğine dair bir şey söylemedi.

Böylelikle İYİ Parti’nin Aydın’da belediyesi kalmamış oldu. İttifak gereği CHP iki ilçede aday göstermeyip İYİ Parti’yi desteklemişti. İYİ Parti, kazandığı iki belediyeyi MHP’den devralmıştı.

Çerçioğlu’na sitem etti

Kaya, yazılı açıklamasında şunları dedi:

Geçtiğimiz günlerde İncirliova’da yaşanan olaylar parti içinde sıradan bir delege seçimi olmaktan çıkmış, birilerinin ucuz siyasi menfaat kavgasına dönüşmüştür. Yaşanan bu çirkin olaylar beni artık İncirliova’nın geleceği için bir karar almaya zorlamıştır.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun parti içinde yaşanan olaylara karşı aldığı tutum, şahsıma göstermiş olduğu haksız tepki sebebiyle artık Özlem Çerçioğlu’yla birlikte İncirliova’ya hizmet etme şansımız kalmamıştır.

Bu sebeple İYİ Parti’nden ayrılıyor, millet ittifakından çekiliyorum. Aldığım bu karar partilerin kurumsal kimliklerine bir eleştiri kesinlikle değildir. Küçük dağları ben yarattım, her şeyi ben bilirim, “Ben ne dediysem o olacak” zihniyetine bir tepkidir. Buyurun kısır siyasetiniz sizin olsun.