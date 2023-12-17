İYİ Parti'de deprem! İbrahim Özkan ve 5 meclis üyesi istifa etti

İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, 5 belediye meclis üyesiyle beraber istifa ettiğini duyurdu.

İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 5 belediye meclisi üyesiyle beraber istifa ettiğini duyurdu.

Özkan'ın duyurusu şu şekilde:

"Kamoyunun Dikkatine;

4 Aralık 2023 tarihinde toplanan İYİ Parti Genel İdare Kurulu, 2024 yerel seçimlerine kendi adaylarıyla girme kararı aldı. ‘Hür ve müstakil’ kararına gerekçe olarak da bir üçüncü seçeneğe ihtiyaç olması gösterildi.

Biz bu karara saygı duymakla beraber, İstanbul ve Ankara’da işbirliğinin devam etmesi yönünde görüş bildirdik. Çünkü 2019 yılı yerel seçimlerinde,

25 yılın üzerine İstanbul ve Ankara alınmıştı. Bu hem muhalefet için hem de oy veren halkımız için önemli bir motivasyon olmuştu.

İlkeli siyaset, özü sözü bir, olmayı samimi ve açık fikirli olmayı gerektirir. Söylem ve eylemleriniz güven vermiyorsa orada ilkeli siyasetten bahsedemeyiz. 1 yıl öncesine kadar Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiğimiz kişiler için bugün “belediyeleri yönetemezler” demek, ilkeli siyasete yakışmamakta, millete güven vermemektedir.

Biz daima ülkemizin ve milletimizin menfaatlerinin yanında olduk. Ülkemizi tek adama mahkum etmek isteyen sistemin karşısında durduk. Demokrasinin sağlıklı işlemediği, sosyal medya paylaşımlarının bile topluca yapılmaya itildiği bir yerde durmak, kayıpları anayasa değişikliğine kadar gidebilecek bu sürece daha fazla katkı sunmak istemiyoruz.

Ülkemiz menfaatleri için, Türkiye’nin kalbi İstanbulumuz için ortak bir karar imza atıyor, ‘hür ve müstakil’ olarak İYİ Parti’den istifa ediyoruz.

Bize istifa etmekten başka bir yol bırakmayan bu süreci noktaladığımızı ve İBB Meclisinde yolumuza bundan sonra bağımsız olarak devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Bora Kılıç

İbrahim Özkan

Oğuz Sarul

Sinan Gümüş

Uluer Kaya

Yakup Fındık"