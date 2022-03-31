İYİ Parti'de ''Koray Aydın'' depreminin perde arkası ortaya çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in A takımında yaptığı değişiklikler dikkat çekti. Teşkilat Başkanlığı görevini yürüten Koray Aydın, Siyasi İşler Başkanlığı'na alındı. Teşkilat Başkanlığı ise Akşener'e bağlandı. Akşener'in ikinci adam olarak anılan Koray Aydın'ın son zamanlarda genel başkan havasında servis edilen fotoğrafları nedeniyle bir değişikliğe gittiği belirtiliyor.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkanlık Divanı'nda kapsamlı bir değişikliğe giderek yapılanmayı yeniden oluşturdu. Daha önce Teşkilat Başkanlığı görevini yürüten Koray Aydın, Siyasi İşler Başkanlığı'na alındı. Teşkilat Başkanlığı ise doğrudan Genel Başkan Meral Akşener'e bağlandı.

Partide "ikinci adam" diye nitelendirilen Koray Aydın'ın teşkilatların başından alınması siyaset kulislerini hareketlendirdi. Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Akşener'in yaptığı değişikliğin altında yatan nedenleri yazdı.

"İKİNCİ ADAM" OLARAK KABUL GÖRMÜŞTÜ

Kulislerde Siyasi İşler Başkanlığı'na kaydırılan Koray Aydın'ın teşkilat başkanlığından alınmasının partiyi merkez sağa konumlandırma hamlesi diye yorumlandığını ifade eden Saymaz, "2017'de İYİ Parti kurulurken, Akşener'in genel başkanlığı, Aydın'ın da 'İkinci Adam' statüsü ittifakla kabul gördü. Ancak Aydın'ın örgütü elinde tutması muhaliflerini rahatsız etti" diye yazdı.

"EŞBAŞKANLIK OLUŞTURUYORDU"

Akşener'i 19 Mart'ta Afyon ve Uşak'ta gerçekleştirilen teşkilat toplantılarında yansıyan iki fotoğrafın rahatsız ettiğini ifade eden Saymaz, bir İYİ Partili üst düzey yöneticinin görüşlerini şöyle aktardı: "MHP'de bile bu görüntü yoktu' diyor. Aydın'ın uzun süredir yardımcıları aracılığıyla kendisine bağlı yapılar inşa ettiğini ileri sürüyor. 'Eşbaşkanlık havası oluşturuyordu. Kendisi teşvik etmemekle birlikte 'Hayır' demiyordu. Şimdi Akşener, 'Parti benim' dedi' diye konuşuyor."

Böylece Koray Aydın'ın kürsüde konuşurken, Afyon ve Uşak il başkanları yanında ellerini önden bağlamış halde ayakta durmasının ve aynı görüntünün Balıkesir'de de yaşanmasının Akşener'i rahatsız ettiği öne sürülüyor.

İŞTE YENİ BAŞKANLIK DİVANI

Öte yandan İYİ Parti'de Siyaset Akademisi Başkanlığı'nın da Genel Başkanlık bünyesinde yeniden yapılandırılacağı öğrenildi. Yeni Başkanlık Divanı şu isimlerden oluştu:

Siyasi İşler Başkanı-Koray Aydın

Genel Sekreter-Uğur Poyraz

Mali İşler Başkanı-Ümit Dikbayır

Kurumsal İlişkiler Başkanı-Cihan Paçacı

Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı-Bahadır Erdem

Seçim İşleri Başkanı- Şenol Sunat

Uluslararası Politikalar Başkanı- Ahmet Kâmil Erozan

Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı-Rıdvan Uz

Ortadoğu Politikaları Başkanı-Salim Ensarioğlu

Yerel Yönetimler Başkanı-Metin Ergun

Ekonomi Politikaları Başkanı-Bilge Yılmaz

Kalkınma Politikaları Başkanı-Ümit Özlale

Milli Güvenlik Politikaları Başkanı-Mehmet Tolga Akalın

Eğitim Politikaları Başkanı-Sevinç Atabay

Toplumsal Politikalar Başkanı-Ayfer Yılmaz

Kadın Politikaları Başkanı-Ünzile Yüksek

STK İlişkileri Başkanı -Burak Akburak

İsmail Saymaz'ın yazısı için...