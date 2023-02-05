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İYİ Parti'den eski bakan hakkında suç duyurusu

İYİ Parti'den eski bakan hakkında suç duyurusu
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İYİ Parti, Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Yaşar Okuyan, "Meral Akşener masayı dağıtırsa, kendisiyle ilgili söyleyeceklerim ve belgelerim var" dedi.

Kanal İzmir TV'de katıldığı programda konuşan Yaşar Okuyan "Kılıçdaroğlu'na ben bunu 1 sene önce masa kurulurken söyledim. 3 gün önce de hatırlattım ve ona bir dosya verdim. Meral Hanım ile ilgili bir dosya verdim. O kullanmayacak onu ben kullanacağım" ifadelerini kullandı.

Okuyan'ın iddialarına, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 

Kürşad Zorlu, şunları kaydetti:

"Bir müfterinin yalan ve iftiraları sonrası CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, Genel Başkanımızı arayarak şahsın söz konusu iddialarının tamamen yalan olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca ilgili müfteri hakkında yarın suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyumuzla paylaşmak isteriz."

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