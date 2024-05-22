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İYİ Parti'den istifa etmişti... Yeni bir parti kuruyor

İYİ Parti'den istifa etmişti... Yeni bir parti kuruyor
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Geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin ardından İYİ Parti’den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, yeni parti kurma hazırlığını hızlandırdı.

Cumhuriyet gazetesinden Merve Kılıç'ın haberine göre söz konusu partinin genel merkez binasının tutulduğunu aktaran Ağıralioğlu, “Biz siyasette hasımlık üzerine yürümeyeceğiz. Partilerin, insanların değil; memleketin sorunlarının hasmı olacağız. Tüzük, program gibi çalışmalar yapılacak. İstişareler yapılıyor. Sonra il taramalarına başlanacak. Fiziki altyapı tamamlanmak üzere” dedi.

Partili cumhurbaşkanlığı sisteminin ülkeye büyük bir yükü olduğunu da kaydeden Ağıralioğlu, “Çalışan mekanizmayı bozdu. Partililiğin ayyuka çıkarıldığı memleketlerde huzur bulunamıyor” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet

Etiketler yavuz ağıralioğlu yeni parti iyi parti parti siyasi parti
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