İYİ Parti'den MHP'ye çağrı: Yeni bir yol arkadaşlığına ihtiyacımız var

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yaptığı çağrının yankıları sürerken İYİ Parti cephesinden çok konuşulacak bir açıklama geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada gelecek yıl yapılacak yerel seçimler için İYİ Parti'ye 'ittifak' çağrısı yapmış "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli'nin çağrısı sonrası İYİ Parti cephesinden flaş bir açıklama daha geldi.

İYİ PARTİ'DEN MHP'YE "3. YOL" ÇAĞRISI

İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'üçüncü yol' vurgusu yaparak MHP lideri Bahçeli'ye çağrı yaptı.

"TÜRK MİLLİYETÇİLERİNE YENİ BİR YOL AÇMA ZARURETİ DOĞMUŞTUR"

İYİ Partili Akalın, "Biliyoruz ki milletleşmek ve milli kimliğimizi her alanda tahkim etmek, Cumhuriyetimizin en önemli projesidir." diyen Akalın, "Yine kabul etmeliyiz ki milletleşme sürecimizin önündeki en büyük tehdit ise son 20 yılda Siyasal İslamcılığın, Türk milletini demografik olarak dönüştürme çabaları ve Türk milli kimliğini alt kimliklere bölmesidir. Türkiye’nin karşılaştığı ağır tehditler ve Türk milli kimliğinin tahribatı, Türk milliyetçilerine yeni bir yol açma zarureti doğurmaktadır." ifadelerini kullandı.

'YENİ BİR YOL ARKADAŞLIĞINA İHTİYACIMIZ VAR'

Akalın, Devlet Bahçeli'yi etiketlediği paylaşımını şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, O’nu kuran Atatürk’ün izindeki Türk milliyetçisi kadroların ve Cumhuriyetimizin kurucu fikri olan Türk milliyetçiliğinin, devletimizi yeniden yönetmesi için komşuluk yetmez, yeni bir yol arkadaşlığına ihtiyacımız var! Diğer yandan tüm ömrünü bir davaya vakfetmiş ve hayatta tek arzusu Türk milliyetçiliğinin iktidarını görmek olan milliyetçi/ülkücü harekete de bir iktidar borcumuz var. Türk milliyetçilerinin iktidarı ise ancak yeni bir ‘Türk Çağı’nı başlatacağımız, üçüncü yolu açmaktan geçmektedir. İnanıyorum ki bu çağrı milletimizin ekseriyetinde de büyük karşılık bulacaktır."