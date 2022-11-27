  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. İYİ Partili Feridun Bahşi'den darbe çıkışı

İYİ Partili Feridun Bahşi'den darbe çıkışı

İYİ Partili Feridun Bahşi'den darbe çıkışı
Güncelleme:

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili yaptığı açıklamalar gündem yarattı.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili tepki çeken ifadeler kullandı. Katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulunan İYİ Partili Bahşi, konu hani darbe girişimine geldiği zaman dikkat çeken sözler sarf etti.

Darbenin saatiyle ilgili değerlendirme ve yorumlarda bulunan Bahşi; şöyle konuştu:

"DARBELER SAAT 2'DE BAŞLAR 5'TE BİTER"
"Akşam oturuyoruz evde, televizyon seyrediyoruz. Darbe teşebbüsü başladı. Bizim yaşımız altmış beş oldu kardeşim bir sürü darbe gördük. Darbeler saat 2'de başlar 5'te biter. Her taraf sokaklar ele geçirilir. Sekiz buçukta darbe başladı."

 Bahşi'nin bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Etiketler iyi parti darbe çıkış
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Koronavirüs kabusu: Başladığı yerde yeniden hortladı!
Bakan Nebati'den vergi kaçakçılığı açıklaması
Konya'daki skandal görüntüler sonrası harekete geçildi: Köpeklerin sağlık durumu belirlenecek
Düzce yine beşik gibi sallandı!
Kim'den ''nükleer'' meydan okuma
Murat Boz saç ektirmek için yurt dışına gitti: İşte Murat Boz'un son hali
Tarım Kredi'de indirimli ürünler listesi belli oldu
Çalışana yemek ve ısınma yardımı detayları netleşti
Sözleşmeliye kadro için gözler Kabine Toplantısına çevrildi