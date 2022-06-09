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İYİ Partili Oral'ın, Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine Temel Karamollaoğlu'ndan tepki

İYİ Partili Oral'ın, Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine Temel Karamollaoğlu'ndan tepki

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin sözlerine tepki gösterdi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, katıldığı bir programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda konuşmuş; CHP Lideri'nin Alevi olması nedeniyle adaylığında endişe duyduğunu söyleyen Oral, "Alevi olması benim açımdan bir engel değil, çünkü ben tanıyorum, ilkelerini biliyorum. Ancak siyasette maksat kazanmaktır. Türkiye'deki genel objektif açısından baktığımda bir çekince görürüm. Türkiye'nin yüzde 65'i yüzde 70'i muhafazakar profil çiziyorsa, ona hitap edebilen, farklı bir isimle çıkılır." ifadelerini kullanmıştı. 

Bu sözlerin ardından Oral, partisinin disiplin kuruluna sevk edilirken; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'ndan özür dilemişti. 

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 TEMEL KARAMOLLAOĞLU DA TEPKİ GÖSTERDİ
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuşmasında yer verdiği tartışmaya ilişkin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bir açıklama yaptı. 

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 ''ÜZÜNTÜMÜ BELİRTMEK İSTİYORUM''
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Karamollaoğlu, ''Sayın Kılıçdaroğlu ve Alevi vatandaşlarımıza yönelik sarf edilen ayrıştırıcı ve ötekileştirici ifadelerden dolayı üzüntümü belirtmek isterim'' diye yazdı. 

''ÜLKEMİZE YAPILABİLECEK EN BÜYÜK KÖTÜLÜKTÜR''
Saadet Partisi Lideri ayrıca ''Yöneticide aranan vasıf mezhep değil; dürüstlük, adalet, ehliyet ve liyakat olmalıdır. Aday belirleme kriterlerinde liyakatin değil de ırkın veya mezhebin aranması; ülkemize, insanımıza ve geleceğimize yapılabilecek en büyük kötülüktür'' ifadelerini kullandı. 

Etiketler Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
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