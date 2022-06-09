Kılıçdaroğlu, İYİ Partili Oral ile bir araya gelecek

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Alevi kimliği Sünniler için endişe" ifadesinden dolayı özür dilemek için kendisinden randevu isteyen İYİ Partil Oral’ı yarın parti genel merkezinde kabul edecek.

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin "Alevi kimliği sünniler için endişe" ifadesi nedeniyle CHP liderinden ve halktan özür diledi. İsmail Saymaz'ın aktardığına göre; Kılıçdaroğlu, özrünü yüz yüze iletmek için kendisinden randevu isteyen Halil İbrahim Oral’ı yarın parti genel merkezinde kabul edecek. Randevunun saati ise henüz açıklanmadı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, özür dilemek için kendisinden randevu isteyen İyi Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral’ı yarın parti genel merkezinde kabul edecek. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) June 9, 2022