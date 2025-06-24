Yine 2 tekerlekli tetikçiler iş başında: ''Soner'in selamı varmış...''

İstanbul Avcılar'da gece saatlerinde motosikletli 2 kişi bir kafeye kurşun yağdırdı. Kurşunlama anını cep telefonuyla kaydeden şahıslar rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

Olay, Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi'nde dün gece saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, motosikletli 2 şahıs, kafenin kapalı olduğu saatte gelerek camlara doğru 5 el ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler şüpheli şahısları yakalama yönünde çalışma başlattı.

Yaşanan olay anları silahlı saldırganlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şahısların "Soner'in selamı varmış" diyerek art arda 5 el ateş ettikleri görüldü. Görüntüler ise şahıslar tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.

İHA