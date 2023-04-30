İzmir'de tarihi gün! Büyük İzmir Mitingi'nde kalabalık meydana sığmadı

Milet İttifakı, İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda on binlerce yurttaşın katıldığı seçim mitingi düzenledi. Mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yeni bir anlayışı, yeni bir devri başlatıyoruz 100. yılda. Birlikte başaracağız" dedi.

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kalırken Millet İttifakı, İzmir'de on binlerce yurttaşın katıldığı seçim mitingi düzenledi.

Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirilen mitinge Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal katıldı.

Liderlerin açıklamalarından önce ittifakın milletvekili adayları tanıtıldı.

SOYER: HARAMİLERİN DÜZENİ YERLE YEKSAN OLACAK

Mitingde ilk olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sahne aldı.

Soyer açıklamasında, "14 Mayıs'ta hep birlikte ülkemizi 'adalet olmadan kalkınma olmaz' diyen tertemiz bir siyasete teslim edeceğiz. Hep bereber inşa edeceğimiz gelecekte hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, işçiler ölmeyecek, hiç kimse eğitim ve sağlık hakkından mahrum kalmayacak" dedi.

"Dünyanın en bereketli topraklarında hiç haketmediğimiz bu yoksulluğu bitireceğiz" diyen Soyer, "Çünkü o gün haramilerin düzeni yerle yeksan olacak. Bu ülkenin gerçek sahiplerine yani halka geri vereceğiz" ifadelerini kullandı.

KARAMOLLAOĞLU: İŞSİZ TEK BİR İNSANIMIZ KALMAYACAK

Soyer'in ardından kürseye Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu çıktı.

Karamollaoğlu, açıklamasında, "İşsiz tek bir insanımız kalmayacak. Herkes mutlaka rahat geçinebileceği bir gelire sahip olacak. Bu bizim idealimiz. Biz ülkemizi bir baştan bir başa yüksek teknoloji içeren, bizi zenginleştiren tesisleri kurmak mecburiyetindeyiz" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, şunları söyledi: "Togg arabasıydı, İHA'ydı, yok tankımızdı, bunların hepsini sergiliyorlar. Ama bizim insanımızın ihtiyaçlarına nasıl çare bulabileceklerini söyleyemiyorlar, bilmiyorlar çünkü."

YAVAŞ'TAN İKTİDAR CEPHESİNE TEPKİ

Karamollaoğlu'nun ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kürsüye çıktı.

İktidar cephesinin kutuplaştırıcı söylemlerine tepki gösteren Mansur Yavaş, "21 yıl sonunda artık söyleyebilecekleri bir şey kalmadığı için sürekli bizi bir şeyler ile suçluyorlar. 'Biz kaybedersek darbe olur' diyorlar. Siz kaybedin diye seçime girdik kardeşim. Seçime girebilirsiniz ama kazanmak yasak! Böyle tehditvari konuşmaları artık millet kabul etmiyorlar" ifadelerini kullandı.

Yavaş, "Siyasetin normalleştiği, aç ve açıkta hiç kimsenin kalmadığı bir Türkiye için bizler birleştik. Birleşe birleşe kazanacağız" diye konuştu.

İMAMOĞLU: OYLARIMIZI BÖLMEYECEĞİZ

Mansur Yavaş'ın ardından kürsüye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çıktı.

İmamoğlu, "Kesinlikle her şey çok güzel oluyor. Kazanıyoruz İzmir, kazanıyoruz. Millet kazanıyor, çünkü sizlere güveniyoruz, Türkiye'ye güveniyoruz" diye konuştu.

"Millet İttifakı'nın iktidarı, milletin iktidarıdır" diyen İmamoğlu, "Biz bu süreci, Türkiye'nin ikinci yüzyılına başlangıcını sizlerle yöneteceğiz" ifadelerini kullandı.

İktidar cephesinin ayrımcı söylemlerine tepki gösteren İmamoğlu, "Seçimi onlar kazanırsa milli irade, seçimi Millet İttifakı kazanırsa darbeymiş! Hadi oradan!" dedi.

İmamoğlu, şunları söyledi: "Asla bölünmeyeceğiz. Asla oylarımızı bölmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Seçimi'nde oyumuz sayım Kemal Kılıçdaroğlu'na. Oylarımızı bölmeyeceğiz. Oylarımız Millet İttifakı'na."

BABACAN: TÜRKİYE İYİ YÖNETİLMİYOR

İmamoğlu'nun ardından konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bu ülke kötü yönetiliyor, kötü yönetildiği için bu durumdayız" ifadelerini kullandı.

"13 Mayıs'ta, seçimlerden bir gün önce Avrupalı gençler Eurovision şarkı yarışmasını konuşacak. Türkiye katılmıyor bile. Kopardılar, uzaklaştırdılar bu ülkeyi" diyen Babacan, şunları söyledi: "Madonna'yı, Metallica'yı, Rammstein'ı, Roger Waters'ı, Rihanna'yı ve çok sayıda müzisyeni kendi ülkemizde ağırladık. Hepsi geldi Türkiye'yi. Ne zaman oluyor, düzgün yönetildiğinde."

UYSAL'DAN SOYLU'YA TEPKİ

Babacan'dan sonra konuşan Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, şunları söyledi: "Bir İçişleri Bakanı var. Diyor ki, "14 Mayıs seçimleri bir darbe girişimiymiş!" Anadolu'da güzel bir söz var; 'Takke düştü, kelle göründü' deriz. Zihinlerinin nasıl çalıştığını bunlar ortaya döküyor. 21 yıllık icraatları ortada. Demokrasiyle ilgili ufuklarını gördük, hukukla ilgili ufuklarını gördük."

DAVUTOĞLU: ÜLKEMİZİ İKİ KADER YOLU BEKLİYOR

Uysal'ın ardından kürsüye çıkan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Şimdi ülkemizi iki kader yolu bekliyor. Ya şu anda otoriter yolsuzluk düzeniyle kirlenmiş Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi devam edecek ya da Türkiye'yi birleştiren Millet İttifakı yola devam edecek ve yeni bir ufuk çizecek" diye konuştu.

Davutoğlu, şunları söyledi: "14 Mayıs günü sadece bir cumhurbaşkanı değişimine imza atmayacağız, bir iktidar değişimi yaşatmayacağız, Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılının yol haritasını çıkaracağız."

AKŞENER: HER AİLEDEN BİR OY İSTİYORUM

Davutoğlu'nun ardından kürsüye çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İzmir'e gavur diyenler, Cumhuriyet'imize kuranlara da 'İki ayyaş' dediler. Sonra ne oldu? O 'iki ayyaş' sözüne karşı önce kadınlar, sonra gençler ayağa kalktı ve 14 Mayıs akşamı 13. Cumhurbaşkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamına oturtacağız. Ama sayın Erdoğan ve arkadaşlarını da nezaketle emekli edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Akşener, şöyle devam etti: "Her aileden bir oy istiyorum. Çünkü şu ana kadar en çok eziyet gören benim. Bize 'sürtük' dendi, bana 'fosforlu' dendi. Her aileden bir oy istiyorum. Moralim için istiyorum, ailem için istiyorum, torunum için istiyorum."

KILIÇDAROĞLU: BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ

Akşener'in sözlerini tamamlamasının ardından kürsüye Kemal Kılıçdaroğlu çıktı.

Kılıçdaroğlu, açıklamasında, "Benim umudum sizlersiniz. Beraber, birlikte Türkiye'nin içine düştüğü bu durumdan Türkiye'yi çekip çıkarmamız birlikte olacak. Birlikte yapacağız, birlikte mücadele edeceğiz, birlikte sandığa gideceğiz ve Türkiye'yi aydınlığa birlikte çıkacağız" ifadelerini kullandı.

"İzmir'de ilk kez sandığa gidip oy kullanacak 215 bin 650 genç sandığa gidip oy kullanacak" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu seçimler, gençlerin kendilerini göstermeleri gereken bir seçimdir. Bu seçimler, kadın-erkek eşitliğini sağlama seçimidir. Bu seçim ayrılmak değil, kucaklaşma seçimidir. Ve bu seçimler, Türkiye'ye demokrasiyi getirme seçimidir" ifadelerini kullandı.

Gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Yaklaşık 5 milyon 300 bin genç sandığa gidip oy kullanacak ve tarihe bir not düşecekler; Türkiye'ye otoriter bir yönetim vardı, ben sandığa gittiği 14 Mayıs'ta ve demokratik yollarla oyumu kullandım ve otoriter bir yönetimi değiştirdim diye anlatacaktır."

Kılıçdaroğlu, şunları ifade etti: "Samandağ'dan başlayarak Mersin'e kadar olan havzayı Akdeniz'in en büyük üretim bölgesi haline dönüştüreceğiz. İstanbul'un nüfusu 2,5 yıl içinde 5 milyon azalacak. Sizlerin oylarıyla iktidar olduğumuzda 5 yıl içinde 300 milyar dolar gelecek ve tamamı yatırıma ayrılacak."

Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "'Parayı nasıl getireceksin?' diyorlar. Uluslararası hiçbir mahkeme bir devletin soyulmasına evet dememiştir. Hukuk içinde, adalet içinde çalınan bütün paraları getireceğiz."

Kılıçdaroğlu, "Yeni bir anlayışı, yeni bir devri başlatıyoruz 100. yılda. Birlikte başaracağız" diye konuştu.

"Benim saraylarda gözüm yok" diyen Kılıçdaroğlu, "Mustafa Kemal'in mütavazı Çankaya'sına gideceğiz, orada halka hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı.