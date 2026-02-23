  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: ''Şu an dünyada Türkiye rüzgarı esiyor''

Kabine toplantısı sona erdi! Erdoğan: ''Şu an dünyada Türkiye rüzgarı esiyor''

Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada ''Şu an dünyada bir Türkiye rüzgarı esiyor, Türkiye’nin ne düşündüğü, ne yaptığı, yeni gelişmeler karşısında nerde durduğu, hangi adımları atacağı merak ediliyor.'' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen kabine toplantısında, Terörsüz Türkiye süreci, Suriye ile Gazze’deki gelişmeler ve ABD-İran gerilimi gündeme geldi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından kameralarına karşına geçti.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Rahmet mevsimini biz de büyük bir bahtiyarlıkla karşıladık. Ramazan'ın manevi atmosferinin ülkemizin her karışını kuşatmasıyla hanelerimiz şenlendi, gönüllerimiz merhametle doldu. 11 ayın sultanı olan Ramazan kalplerimizi arındırmamız, ruhlarımızı dinlendirmemiz, zihinlerimizi günlük hayatın meşgalesinden kurtarmak için fırsat. Kabine olarak ve kadrolarımızla bu yedi veren günlerini en güzel şekilde ihya etmeye çalışıyoruz. İlkini şehit yakınları ile iftar programlarımız her kesimden insanımızla buluşma vesilesi hâkline geliyor. AFAD'mız, Kızılay'ımız, Diyanet İşlerimiz ve diğer kurumlarımız ihtiyaç sahiplerine el uzatıyor, hem de başta Gazze olmak üzere yurt dışındaki mazlumlara yardım ulaştırıyor. Belediyelerimiz liderliği bu konuda kimseye kaptırmıyor. Çok anlamlı faaliyetlere imza atıyorlar. Külliye'de ramazan programını bu sene de devam ettiriyoruz. Arkadaşlarımız kitap stantlarından, çocuk etkinliklere her yaştan insanın ilgisini çekecek bir program hazırladı. Hafta sonları anne babaların çocuklarının ellerinden tutup Külliye'deki etkinliğe katılmasını bekliyorum. 

KABİNEDE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Geçen hafta Kabinemizde küçük çaplı bir revizyon gerçekleştirdik. İçişleri ve Adalet Bakanlıklarında arkadaşlarımız devir teslimlerini yaptılar ve yeni görevlerine başladılar. Adalet Bakanlığı görevini yürüten Akın Gürlek ve İçişleri Bakanlığını yürütecek Mustafa Çiftçi kardeşime yeni vazifelerinde Allah'tan muvaffakiyet diliyorum. Her iki bakanımızın da seleflerinden devraldıkları sancağı, yeni bir heyecanla ve omuzlarındaki ağır yükün sorumluluğu ile taşıyacaklarına yürekten inanıyorum. 2,5 yıl boyunca milletimize ve devletimize hizmet eden Yılmaz Tunç. ve Ali Yerlikaya kardeşimize fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Son Kabine toplantımızdan bu yana iç siyasette ve dış politikada oldukça yoğun bir gündemle ülkemize hizmet yolculuğumuzu sürdürdük. Küresel gerilimlerin tırmandığı bir dönemde, özellikle Türkiye olarak barışı, diyaloğu ve müzakereyi merkeze alan politikamızla krizlerin sıcak çatışmaya dönüşmeden çözümü için çaba harcıyoruz.

"TÜRKİYE'NİN AMACI YENİ DOSTLUKLAR KAZANMAKTIR"

Tarihiyle büyük, vicdanıyla büyük; gerektiğinde cenk meydanlarında yazdığı destanlarla büyük bir milletin mensubu olduğumuzu unutmadan, dünyanın neresinde olursa olsun hakkı savunuyor ve adaleti savunuyor, kimseden çekinmeden doğruları cesaretle dile getiriyoruz. Ülkemizin hadiseler karşısındaki dik, cesur, samimi ve ilkeli duruşu uluslararası camiada da takdirle takip ediliyor. Dünya sisteminde şiddetli kırılmaların yaşandığı bu dönemde Türkiye’nin yegâne amacı dostlarının sayısını artırmak, yeni dostluklar kazanmaktır. Biz anlaşmazlıklardan düşmanlık üretme peşinde değiliz. İhtilafları büyütmenin, sorunları derinleştirmenin hesabı içinde değiliz. Ülkelerin egemenlik haklarına saygı gösterirken, herkesin de bizim hak ve hukukumuz karşısında aynı saygıyı göstermesini bekliyoruz.

DÜNYADA TÜRKİYE RÜZGARI ESİYOR

Şu an dünyada bir Türkiye rüzgarı esiyor, Türkiye’nin ne düşündüğü, ne yaptığı, yeni gelişmeler karşısında nerde durduğu, hangi adımları atacağı merak ediliyor. Bu kapsamda bir çok önemli ismi ağırladık. 11 Şubat’ta Yunanistan Kiryakos Miçotakis’i külliyemizde misafir ettik. Görüşmelerimizde iki ülke arasındaki münasebetlerin yanı sıra Ege ve Akdeniz’e ilişkin tutumlarımızı kapsamlı şekilde değerlendirme imkânı bulduk. İmzaladığımız belgelerle ilişkilerimizin ahdi zeminini pekiştirdik. Batı Trakya Türk azınlığının eğitim ve dinî haklardan tam anlamıyla istifade edebilmesi noktasındaki beklentilerimizi Sayın Miçotakis’le açıkça paylaştık. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 7 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacmimizi, 10 milyar dolar seviyesine yükseltmeyi arzusundayız.

12 Şubat’ta ise Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic misafirimizdi. Sayın Vucic ile yaptığımız görüşmede, Sancak bölgesi dâhil olmak üzere ortak gündemimizde yer alan tüm başlıkları istişare ettik. Karşılıklı ticaret hacmimizin 3,5 milyar dolara ulaştığı Sırbistan’da Türk sermayeli firmalarımızın sayısı 1500’ü aştı. Sivil havacılık, kültür, eğitim, enerji, ulaştırma ve turizm gibi farklı alanda Sırbistan’la ilişkilerimizi daha da derinleştireceğiz.

Bu Haberleri Kaçırma...

Mesaide Hasta Bakıyor, Tatilde Koyun Doğurtuyor: Hemşire Rümeysa'nın İki Dünyası
Mesaide Hasta Bakıyor, Tatilde Koyun Doğurtuyor: Hemşire Rümeysa'nın İki Dünyası
Yeni hafta güneşli başlayadı, karla devam edecek! Sağanak yağış ve kar geri dönüyor!
Yeni hafta güneşli başlayadı, karla devam edecek! Sağanak yağış ve kar geri dönüyor!
''Anadolu'nun Annesi'' son isteğiyle 2 bin 500 yıllık tümülüse döndü: Elmalı onu ölümsüzleştirdi
''Anadolu'nun Annesi'' son isteğiyle 2 bin 500 yıllık tümülüse döndü: Elmalı onu ölümsüzleştirdi
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 23 ilçede yüzlerce sokak karanlığa gömülecek
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 23 ilçede yüzlerce sokak karanlığa gömülecek
Babayı 14 aylık bebeğiyle birlikte darbettiler! Minik bebeğin kafatası çatladı!
Babayı 14 aylık bebeğiyle birlikte darbettiler! Minik bebeğin kafatası çatladı!
Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Teşkilat'tan nasıl çıkarıldığını anlattı
Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Teşkilat'tan nasıl çıkarıldığını anlattı
Ulubat Gölü 10 metre birden yükseldi; tiny house ve hobi evleri sular altında kaldı
Ulubat Gölü 10 metre birden yükseldi; tiny house ve hobi evleri sular altında kaldı
Anadolu Otoyolu'nda görüş mesafesi sıfıra düştü: 16 araçlı zincirleme faciada can pazarı yaşandı!
Anadolu Otoyolu'nda görüş mesafesi sıfıra düştü: 16 araçlı zincirleme faciada can pazarı yaşandı!
Etiketler recep tayyip erdoğan kabine toplantısı 23 şubat 2026
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da vahşet: Kayıp Çinli iş insanı toprağa dik şekilde gömülü bulundu İstanbul'da vahşet: Kayıp Çinli iş insanı toprağa dik şekilde gömülü bulundu Ulubat Gölü 10 metre birden yükseldi; tiny house ve hobi evleri sular altında kaldı Ulubat Gölü 10 metre birden yükseldi; tiny house ve hobi evleri sular altında kaldı EYT'yi kaçıran 3,8 milyon çalışanın emeklilik hayali için dikkat çeken uyarı EYT'yi kaçıran 3,8 milyon çalışanın emeklilik hayali için dikkat çeken uyarı ''Anadolu'nun Annesi'' son isteğiyle 2 bin 500 yıllık tümülüse döndü: Elmalı onu ölümsüzleştirdi ''Anadolu'nun Annesi'' son isteğiyle 2 bin 500 yıllık tümülüse döndü: Elmalı onu ölümsüzleştirdi Düğün gecesi ölümde kan donduran iddia: ''Oğlumuzu gelin öldürdü'' Düğün gecesi ölümde kan donduran iddia: ''Oğlumuzu gelin öldürdü'' Yeni hafta güneşli başlayadı, karla devam edecek! Sağanak yağış ve kar geri dönüyor! Yeni hafta güneşli başlayadı, karla devam edecek! Sağanak yağış ve kar geri dönüyor! Akaryakıtta yeni hafta dev bir zamla başlyor: 60 TL sınırı da aşılacak! Akaryakıtta yeni hafta dev bir zamla başlyor: 60 TL sınırı da aşılacak! Podyumların güzel ismi 3 yıldır süren tacizleri tek tek ifşa etti! Podyumların güzel ismi 3 yıldır süren tacizleri tek tek ifşa etti! Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Teşkilat'tan nasıl çıkarıldığını anlattı Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Teşkilat'tan nasıl çıkarıldığını anlattı Define için bahçesini maden ocağına çevirmiş, 40 metrelik kuyudan çıkanlar şoke etti Define için bahçesini maden ocağına çevirmiş, 40 metrelik kuyudan çıkanlar şoke etti
Erkek egemen sanayide tüm ezberleri bozup Ankara'nın Sibel ustası oldu! Erkek egemen sanayide tüm ezberleri bozup Ankara'nın Sibel ustası oldu! ORC İstanbul seçim anketinin sonuçlarını açıkladı: Zirvedeki fark 1,2 puan! ORC İstanbul seçim anketinin sonuçlarını açıkladı: Zirvedeki fark 1,2 puan! Sakarya'da kardeş katliamı: Pompalı tüfekle vurdu, hayatını kaybetti Sakarya'da kardeş katliamı: Pompalı tüfekle vurdu, hayatını kaybetti CHP'nin kurultay davasında ara karar açıklandı CHP'nin kurultay davasında ara karar açıklandı İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 23 ilçede yüzlerce sokak karanlığa gömülecek İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 23 ilçede yüzlerce sokak karanlığa gömülecek Bakan Tekin'den öğretmenlere atama ve zam müjdesi! Okul kontenjanları da değişiyor! Bakan Tekin'den öğretmenlere atama ve zam müjdesi! Okul kontenjanları da değişiyor! Türkiye'nin coğrafi haritası değiştiren gelişme... Van Gölü yok oluyor, adacıklar ortaya çıktı! Türkiye'nin coğrafi haritası değiştiren gelişme... Van Gölü yok oluyor, adacıklar ortaya çıktı! Ekranların iddialı güzeli gizemli aşk ilanıyla olay oldu Ekranların iddialı güzeli gizemli aşk ilanıyla olay oldu Mesaide Hasta Bakıyor, Tatilde Koyun Doğurtuyor: Hemşire Rümeysa'nın İki Dünyası Mesaide Hasta Bakıyor, Tatilde Koyun Doğurtuyor: Hemşire Rümeysa'nın İki Dünyası Uzman isimden korkutan uyarı: ''6 Şubat benzeri bir sarsıntı üretebilir'' Uzman isimden korkutan uyarı: ''6 Şubat benzeri bir sarsıntı üretebilir''