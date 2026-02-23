EYT'yi kaçıran 3,8 milyon çalışanın emeklilik hayali için dikkat çeken uyarı

8 Eylül 1999'da sigortalı olanlar yaş şartı olmadan emekli olurken, bir gün sonra sisteme girenler 58-60 yaşını beklemek zorunda. SGK uzmanı Özgür Erdursun, 3 milyon 800 bin kişiyi ilgilendiren kademeli emekliliğin seçimlere doğru daha fazla gündem olacağını duyurarak Ankara kulislerindeki son bilgileri paylaştı.

Türkiye'de emeklilik sistemi, milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyen bir eşitsizlik tartışmasının odağında. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için yaş şartı kalkmışken, yalnızca bir gün sonra sisteme girenlerin tablosu çarpıcı bir tablo ortaya koyuyor.

24 Saatlik Farkın 15 Yıllık Bedeli

8 Eylül 1999'da sigortalı olan bir kişi yaş şartı aranmaksızın emekli olabilirken, 9 Eylül 1999'da sisteme giren bir kadın 58, erkek ise 60 yaşını beklemek zorunda. Yalnızca 24 saatlik bu fark, emeklilik tarihini 15 ila 17 yıl arasında ileriye taşıyor. Milyonlarca vatandaş bu eşitsizliğin giderilmesini talep ediyor.

SGK Uzmanından Kritik Uyarı

SGK uzmanı Özgür Erdursun, 1 Mayıs 2008 sonrasında sistemin yeniden değiştiğine ve yaş şartının kademeli olarak 65'e yükseltildiğine dikkat çekti. Kademeli emekliliğin sağlıklı işleyebilmesi için beş temel şartı sıralayan Erdursun'a göre sistem; EYT kapsamına dokunmamalı, ani sıçramayı yumuşatmalı ancak erken emekliliği teşvik etmemeli, maliyet hesabı şeffaf yapılmalı, 2008 sonrası sigortalılar için yeni bir adaletsizlik üretmemeli ve geçiş açık, sade ve çelişkisiz yazılmalı.

"Seçimlere Doğru Daha Fazla Gündem Olacak"

9 Eylül 1999 sonrası sigortalıların bu geçiş sertliğine itiraz ettiğini ve adalet algısının zedelendiğini vurgulayan Erdursun, mali denge, bütçe sürdürülebilirliği ve kuşaklar arası yük paylaşımının da hesaba katılması gerektiğini belirtti. "Yaklaşık 3 milyon 800 bin sigortalıyı çok yakından ilgilendiren kademeli emeklilik, seçimlere doğru daha fazla gündem olacaktır" diyerek uyarısını tamamladı.

