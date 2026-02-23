  1. Anasayfa
  4. Sakarya'da kardeş katliamı: Pompalı tüfekle vurdu, hayatını kaybetti

Sakarya'da kan donduran kardeş cinayeti: Pompalı tüfekle vurdu, kaçamadı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde dün gece yaşanan trajik olayda, bir kişi öz kardeşini pompalı tüfekle vurarak hayatını kaybetmesine neden oldu. Şüpheli, olay yerinden kaçmaya çalışırken kısa sürede yakalandı.

Olay, 21.15 sıralarında Erenler'e bağlı Küpçüler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.A., henüz tam olarak aydınlatılamayan bir anlaşmazlık nedeniyle kardeşi Y.A. (30) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle M.A., pompalı tüfeğe sarıldı ve kardeşini ateş ederek ağır yaraladı.

Hastanede Hayatını Kaybetti

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı bulunan Y.A., ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kurtarmak mümkün olmadı. Genç adam, 30 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Şüpheli Yakalandı, Soruşturma Başlatıldı

Olay sonrası kaçmaya çalışan şüpheli M.A., bölgede yoğunlaştırılan polis operasyonu sonucunda kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı. Cinayetin kesin sebebi henüz netlik kazanmadı.

 

