Emeklilik sistemi sil baştan! İsa Karakaş emeklilik hayali kuran çalışanları uyardı

Milyonlarca çalışanın emeklilik planı sil baştan! SGK Uzmanı İsa Karakaş, "son dakika golüyle avantajlı emeklilik" döneminin sessiz sedasız değiştiğini duyurdu. Artık son 7 yıl değil, tüm çalışma hayatı hesaplanıyor. Karakaş SSK'dan emekli olmak için yapılan 3,5 yıl hamlesi kimler için geçerli, kimler için engel olduğunu ve 2008 sonrası sigortalı olanları bekleyen "ağır fatura" ile çakışan sigorta primleri için atılacak adımları tek tek açıkladı.

Türkiye'de emeklilik hayali kuran milyonlarca çalışan için en büyük avantaj, Bağ-Kur'dan SSK'ya geçerek daha az primle (1.800 - 2.000 gün farkla) emekli olmaktı. Ancak SGK Uzmanı İsa Karakaş, bu "altın dokunuş" yönteminin yeni nesil sigortalılar için artık bir çıkış yolu olmadığını açıkladı.

Karakaş Türkiye gazetesindeki köşe yazısında dikkat çeken detayları tek tek duyurdu. İşte Karakaş'ın uyarılarından dikkat çeken başlıklar...

2008 Öncesi ve Sonrası Arasındaki Dev Fark Karakaş'ın analizine göre, emeklilik şartlarını belirleyen kriterler sigorta giriş tarihine göre ikiye ayrılıyor:

1 Ekim 2008 Öncesi Girişliler: "Son 7 yıl" kuralı hala geçerli. Son 2.520 prim gününün yarısından fazlasını (1.260 gün) hangi statüde geçirdiyseniz oradan emekli olabiliyorsunuz. Esnaf bir vatandaş, son 3,5 yılını SSK’lı olarak tamamlarsa SSK şartlarıyla emekli olabiliyor.

1 Ekim 2008 Sonrası Girişliler: Bu grup için "son 7 yıl" kuralı tamamen rafa kalktı. Artık emeklilik statüsünü son yıllar değil, tüm çalışma hayatındaki toplam prim çoğunluğu belirliyor.

"Ağır Fatura: 9.000 Gün Zorunluluğu"

Yeni sistemin en acı tablosu Bağ-Kur'lular için geçerli. Karakaş, 23 yıl Bağ-Kur’lu çalışıp son 7 yılını SSK’lı geçiren bir yeni nesil sigortalının artık SSK’dan emekli olamayacağını belirtti. SGK bu durumda, "Hayatının çoğunluğu Bağ-Kur, o halde 9.000 günü dolduracaksın" diyerek emekliliği zorlaştırıyor.

Çakışan Sigortalarda "Baskın" Statü Hangisi?

Bir kişinin aynı anda birden fazla statüde (SSK, Bağ-Kur, Memur) görünmesi durumunda sistem şu öncelikleri uyguluyor:

Memurluk (4/c) Varsa: Diğer tüm primler geçersiz sayılır, öncelik Emekli Sandığı'ndadır.
SSK ve Bağ-Kur Çakışırsa: 2011'den beri uygulanan kural gereği SSK (4/a) baskın gelir.

Kendi Şirketinde SSK'lı Olma Hatasına Düşmeyin!

Karakaş'tan hayati bir uyarı daha geldi: "Kendi iş yerinizden kendinizi SSK’lı gösteremezsiniz!" Ortak veya sahip olunan şirketten yatırılan bu primler SGK tarafından geçersiz sayılıyor ve tüm emeklilik hayalleri suya düşebiliyor.

 

İsa Karakaş'ın yazısının tamamı için...

