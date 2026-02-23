  1. Anasayfa
İstanbul'da kuduz paniği! 123 bin kişiye neden aşı yapıldığı tek tek açıklandı

İstanbul'da kuduz paniğine valilikten son nokta! Sosyal medyada "vakalarda patlama yaşanıyor" iddialarının ardından İstanbul Valiliği resmi bir açıklama yayımladı. Şehirde 2007 yılından bu yana tek bir kuduz vakasına rastlanmadığını vurgulayan valilik, 2025 yılında yapılan 123 bin aşının gerçek sebebini açıkladı.

İstanbul'da son günlerde çeşitli medya organları ve sosyal medya mecralarında yayılan "Kuduz vakalarında patlama" haberleri üzerine İstanbul Valiliği'nden net bir yalanlama geldi. Valilik, aşı sayılarının yanlış yorumlanarak toplumda panik yaratıldığını belirtti.

"2007'den Beri Kuduz Teşhisi Yok"

Valilik tarafından yapılan açıklamada, İstanbul’da halk sağlığını tehdit eden bir kuduz vakasının bulunmadığı şu sözlerle ifade edildi:

"İstanbul’da son kuduz vakası 2007 yılında görülmüştür. Bu tarihten beri, şehrimizde herhangi bir canlıya (insan veya hayvan) kuduz teşhisi konulmamıştır."

123 Bin Aşı Neden Yapıldı?

Haberlerde paylaşılan yüksek aşı rakamlarına da açıklık getiren Valilik, 2025 yılı verilerini paylaştı. İstanbul genelinde uygulanan toplam 123.538 kuduz aşısının tamamının "tedbir" amaçlı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, aşı uygulamalarının gerekçeleri şu şekilde sıralandı:

Sahipsiz sokak hayvanlarının saldırıları sonrası önlem amaçlı aşılar.
Sahipli hayvanların tırmalama, salya bulaşması veya benzeri riskli temas durumları.
Sağlık protokolleri gereği şüpheli her temasta uygulanan rutin prosedürler.

Haberler Gerçeği Yansıtmıyor

Valilik, "Kuduz vakalarında patlama" başlığıyla servis edilen paylaşımların gerçeği yansıtmadığını, vatandaşların resmi kanallar dışındaki bilgilere itibar etmemesi gerektiğini hatırlattı.

İHA

