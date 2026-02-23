  1. Anasayfa
  4. Türkiye bugün de ''günaydın'' diyemedi... Dini nikahlı cani bir kadını tren istasyonunda katletti

Türkiye bugün de ''günaydın'' diyemedi... Dini nikahlı cani bir kadını tren istasyonunda katletti

Güncelleme:

Sakarya gece saatlerinde korkunç bir kadın cinayetine sahne oldu. Şehir içi tren istasyonu durağında kanunen resmi nikah öncesi kıyılması yasak olmasına rağmen dini nikah kıydığı kadınla tartışan 54 yaşındaki cani önce Nurcan G.’yi başından vurup öldürdü ardından da aynı silahla intihar etti.

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan Arifbey Mahallesi, dün gece saat 22.30 sıralarında kan donduran bir olaya tanıklık etti.

Menekşe Sokak üzerindeki şehir içi tren istasyonu durağı yanında bir araya gelen dini nikahlı iki kişinin tartışması, ölümle sonuçlandı.

İddiaya göre, 54 yaşındaki R.K. ile 49 yaşındaki Nurcan G. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine R.K., belindeki tabancayı çıkararak Nurcan G.’nin başına ateş etti. Talihsiz kadın kanlar içinde yere yığılırken, R.K. aynı silahı kendi başına dayayarak tetiği çekti.

Hastanede Hayatını Kaybetti

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı çift farklı hastanelere kaldırıldı.

Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi’ne götürülen R.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Nurcan G.’nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Soruşturma Sürüyor Olayın yaşandığı tren istasyonu çevresi polis ekiplerince kordon altına alınırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma yaptı. Cinayet ve intihar teşebbüsüyle ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

DHA

