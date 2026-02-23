  1. Anasayfa
  Ankara'da adım adım seçim kabinesine doğru... 5 Bakan daha değişiyor!

Güncelleme:

Adalet ve İçişleri Bakanlıkları'ndaki değişimin ardından Ankara kulisleri yeni bir iddia ile çalkalanıyor. Gazeteci Ziya Osman Açıkel, kabinede 5 ismin daha değişeceğini öne sürerek bu isimleri de tek tek açıkladı.

Adalet ve İçişleri Bakan yardımcılarının değişmesiyle başlayan bürokrasideki revizyonun sadece bir başlangıç olduğu iddia edildi.

TGRT Haber ekranlarında yayımlanan Gündem Özel programında konuşan gazeteci Ziya Osman Açıkel, hükümetin yeni bir "kabine ve bürokrasi operasyonu" hazırlığında olduğunu duyurdu.

"5 Bakan Daha Yolcu"

Açıkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son iki bakanlıktaki değişimlere gelen tepkileri analiz ettiğini belirterek, "Tayyip Bey'in 2 bakanlık değişimine karşı parti içinden gelecek yansımalara göre 5 bakanı daha değiştireceği söyleniyor," dedi.

Emniyet ve Yargıda Kritik İsimler Kulis bilgilerine göre değişim rüzgarı sadece bakanlıklarla sınırlı kalmayacak:

Antalya Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu'nun Ankara'da üst düzey bir göreve getirilmesi İçişleri Bakanlığı koridorlarında yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

HSK Teftiş Kurulu Başkanı Osman Nuri Yiğit ve HSK Genel Sekreteri Atilla Öztürk'ün görevden alınması bekleniyor.

İki büyük ilin emniyet müdürü üzerinde tartışmaların sürdüğü ve "çok ciddi" bir kararnamenin yayımlanacağı ifade edildi.

"Hiç Beklenmedik İsimler" Yargıtay'daki değişimlere de değinen Açıkel, 16 üyenin emekli olacağını ancak yeni sistemle bu sayının 8'e düşürüleceğini söyledi. Eski dönemde belirlendiği iddia edilen isimlerin kabul görmediğini vurgulayan Açıkel, "Kesinlikle yeniden bir ekip çalışması yapılıyor. Başsavcılar ve mahkeme başkanları arasından hiç beklenmeyen isimler seçilirse şaşırmayın," dedi.

Ankara’da gözler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden gelecek yeni Resmi Gazete kararlarına çevrilmiş durumda.

Etiketler kabine değişikliği 2026 Ziya Osman Açıkel kulis Antalya Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu yeni emniyet müdürleri kararnamesi Yargıtay üye seçimi HSK değişim Haber3 Ankara kulisleri son dakika hükümet haberleri
