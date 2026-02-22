Konyaspor - Galatasaray maçındaki ofsayt kararı doğru mu ?

Konyaspor’un Galatasaray’ı devirdiği maçın 50. dakikasında Leroy Sane’nin iptal edilen golü futbol kamuoyunu ikiye böldü! VAR hakemi Davut Dakul Çelik’in müdahalesi doğru muydu? Pozisyonun öncesinde penaltı ya da faul var mıydı? Eski hakemler Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban, Trio programında pozisyonu yorumladı.

Süper Lig’in 23. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. İlk yarısı sessiz geçen maçın ikinci yarısında tansiyon tavan yaparken, Leroy Sane’nin ağlara gönderdiği topun VAR incelemesiyle iptal edilmesi maçın kırılma noktası oldu. Hakem Atilla Karaoğlan ve VAR ekibinin kararlarını, eski hakemler Trio programında masaya yatırdı.

Konyaspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan galibiyetle ayrılırken, Galatasaray kritik bir 3 puan kaybetti. Bu sonuçla zirve yarışında yara alan sarı-kırmızılı ekipte, iptal edilen golün yankıları bir süre daha devam edeceğe benziyor.

50. Dakikadaki Leroy Sane Golü Neden İptal Edildi?

Maçın 50. dakikasında gelişen Galatasaray atağında Leroy Sane topu filelerle buluşturdu ancak VAR incelemesi sonrası ofsayt kararı çıktı. Eski hakemler, bu kararın usulü konusunda hemfikir:

Bülent Yıldırım: "Bu subjektif bir ofsayt yorumu. Hakem golü vermişken VAR’ın karışmaması gerekiyordu. İptal kararı doğru değil."

Deniz Çoban: "Ofsayt olduğunu düşünmüyorum. Durum yoruma dayalı olduğu için VAR protokolü gereği devreye girmemeliydi."

Bahattin Duran: "UEFA standartlarında bu pozisyona müdahale edilmez. Sahadaki karar (gol) geçerli kalmalıydı."

Pozisyon Öncesi "Penaltı" İddialarına Yanıt

Gol öncesindeki sekansta yaşanan Sacha Boey - Bahadır etkileşimi için "penaltı değil" yorumu yapıldı.

Bahattin Duran: "Bahadır kolunu saklıyor, topa teması var. Süpürme hareketi yok, ihlalden bahsedemeyiz."

Orta Sahadaki Müdahale Faul müydü?

Tartışılan bir diğer nokta ise Boey’in Olaigbe’ye müdahalesiydi. Burada hakemler arasında görüş ayrılığı yaşandı:

Bahattin Duran: "Boey istemeden de olsa faul yapıyor, devam kararı yanlıştı."

Deniz Çoban: "Hakemin devam kararını doğru buluyorum, yoruma açık bir pozisyon."

Maç Sonucu ve Puan Durumu