  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Konyaspor - Galatasaray maçındaki ofsayt kararı doğru mu ?

Konyaspor - Galatasaray maçındaki ofsayt kararı doğru mu ?

Konyaspor - Galatasaray maçındaki ofsayt kararı doğru mu ?
Güncelleme:

Konyaspor’un Galatasaray’ı devirdiği maçın 50. dakikasında Leroy Sane’nin iptal edilen golü futbol kamuoyunu ikiye böldü! VAR hakemi Davut Dakul Çelik’in müdahalesi doğru muydu? Pozisyonun öncesinde penaltı ya da faul var mıydı? Eski hakemler Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban, Trio programında pozisyonu yorumladı.

Süper Lig’in 23. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. İlk yarısı sessiz geçen maçın ikinci yarısında tansiyon tavan yaparken, Leroy Sane’nin ağlara gönderdiği topun VAR incelemesiyle iptal edilmesi maçın kırılma noktası oldu. Hakem Atilla Karaoğlan ve VAR ekibinin kararlarını, eski hakemler Trio programında masaya yatırdı.

Konyaspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan galibiyetle ayrılırken, Galatasaray kritik bir 3 puan kaybetti. Bu sonuçla zirve yarışında yara alan sarı-kırmızılı ekipte, iptal edilen golün yankıları bir süre daha devam edeceğe benziyor.

50. Dakikadaki Leroy Sane Golü Neden İptal Edildi?

Maçın 50. dakikasında gelişen Galatasaray atağında Leroy Sane topu filelerle buluşturdu ancak VAR incelemesi sonrası ofsayt kararı çıktı. Eski hakemler, bu kararın usulü konusunda hemfikir:

Bülent Yıldırım: "Bu subjektif bir ofsayt yorumu. Hakem golü vermişken VAR’ın karışmaması gerekiyordu. İptal kararı doğru değil."

Deniz Çoban: "Ofsayt olduğunu düşünmüyorum. Durum yoruma dayalı olduğu için VAR protokolü gereği devreye girmemeliydi."

Bahattin Duran: "UEFA standartlarında bu pozisyona müdahale edilmez. Sahadaki karar (gol) geçerli kalmalıydı."

Pozisyon Öncesi "Penaltı" İddialarına Yanıt

Gol öncesindeki sekansta yaşanan Sacha Boey - Bahadır etkileşimi için "penaltı değil" yorumu yapıldı.

Bahattin Duran: "Bahadır kolunu saklıyor, topa teması var. Süpürme hareketi yok, ihlalden bahsedemeyiz."
Orta Sahadaki Müdahale Faul müydü?

Tartışılan bir diğer nokta ise Boey’in Olaigbe’ye müdahalesiydi. Burada hakemler arasında görüş ayrılığı yaşandı:

Bahattin Duran: "Boey istemeden de olsa faul yapıyor, devam kararı yanlıştı."
Deniz Çoban: "Hakemin devam kararını doğru buluyorum, yoruma açık bir pozisyon."

Maç Sonucu ve Puan Durumu

 

Bu Haberleri Kaçırma...

70 yaşındaki Şerife teyze ''Bal peteğim'' sözüne kandı; 7 milyon TL'si uçtu gitti!
70 yaşındaki Şerife teyze ''Bal peteğim'' sözüne kandı; 7 milyon TL'si uçtu gitti!
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel abonelik sistemine geçti, 72 saatteki kazancı olay oldu
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel abonelik sistemine geçti, 72 saatteki kazancı olay oldu
Nehirden taşan sular yerleşim yerine kadar ulaştı!
Nehirden taşan sular yerleşim yerine kadar ulaştı!
Merkez Bankası, 3 ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti
Merkez Bankası, 3 ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti
Emekli bayram ikramiyesinde sürpriz gelişme: 17 bin TL'lik teklif Meclis'te
Emekli bayram ikramiyesinde sürpriz gelişme: 17 bin TL'lik teklif Meclis'te
Sahnelerin güzel ismi evleniyor; ünlü çiftten Dubai'da aşk pozları
Sahnelerin güzel ismi evleniyor; ünlü çiftten Dubai'da aşk pozları
Gümrükte rüşvet borsası kurmuşlar: Havuz sistemi ile büyük vurgun
Gümrükte rüşvet borsası kurmuşlar: Havuz sistemi ile büyük vurgun
Meteoroloji'den 7 bölgeye birden uyarı! Sıcaklıklar 9 derece düşecek; kar, sağanak ve fırtına kapıda
Meteoroloji'den 7 bölgeye birden uyarı! Sıcaklıklar 9 derece düşecek; kar, sağanak ve fırtına kapıda
Etiketler Galatasaray Konyaspor konyaspor galatasaray maçı özeti leroy sane iptal edilen gol atilla karaoğlan hakem kararları trio hakem yorumları süper lig 23. hafta sonuçları var ofsayt kararı konya gs bülent yıldırım trio deniz çoban hakem analizi sacha boey penaltı pozisyonu konyaspor galatasaray var kayıtları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan açıkladı: Her ay bakım ödemesi yapılacak, faizsiz kredi verilecek! Erdoğan açıkladı: Her ay bakım ödemesi yapılacak, faizsiz kredi verilecek! ''Savcıyım, senin gibi yobazlar yüzünden çocuklar ölüyor'' deyip tehdit etmişti, gözaltına alındı! ''Savcıyım, senin gibi yobazlar yüzünden çocuklar ölüyor'' deyip tehdit etmişti, gözaltına alındı! Tunca ve Meriç taştı, Edirne Atlantis'e döndü; her yer sular altında! Tunca ve Meriç taştı, Edirne Atlantis'e döndü; her yer sular altında! Pazartesi günü altın fiyatları ne olacak? Uzman İsim gram altın için rakam verdi Pazartesi günü altın fiyatları ne olacak? Uzman İsim gram altın için rakam verdi Kuraklık sonrası gelen yağışlar can suyu oldu, baraj kapakları açıldı, nehir yatağı taştı! Kuraklık sonrası gelen yağışlar can suyu oldu, baraj kapakları açıldı, nehir yatağı taştı! Hatay'daki konteyner kentte dehşet! Bir aileye iftar saati kurşun yağdırdı! Hatay'daki konteyner kentte dehşet! Bir aileye iftar saati kurşun yağdırdı! Demet Akalın'dan olay yaratan Ramazan çıkışı: ''Hocalara vereceğiniz parayı fakire dağıtın'' Demet Akalın'dan olay yaratan Ramazan çıkışı: ''Hocalara vereceğiniz parayı fakire dağıtın'' Erdoğan'ın Öcalan'a umut hakkı için AK Partili vekillere verdiği talimatı ortaya çıktı Erdoğan'ın Öcalan'a umut hakkı için AK Partili vekillere verdiği talimatı ortaya çıktı İbrahim Tatlıses'ten 4 Milyon Dolarlık itiraf; çocuklarına sitem yağdırdı İbrahim Tatlıses'ten 4 Milyon Dolarlık itiraf; çocuklarına sitem yağdırdı İslam Memiş'ten altın ve borsa için tarihi tahmin! 'Vedalaşacağım'' deyip rakam verdi! İslam Memiş'ten altın ve borsa için tarihi tahmin! 'Vedalaşacağım'' deyip rakam verdi!
Son seçim anketi yayınlandı! Zirvedeki makas açılıyor, 2 parti atağa geçti Son seçim anketi yayınlandı! Zirvedeki makas açılıyor, 2 parti atağa geçti Meteoroloji'den 7 bölgeye birden uyarı! Sıcaklıklar 9 derece düşecek; kar, sağanak ve fırtına kapıda Meteoroloji'den 7 bölgeye birden uyarı! Sıcaklıklar 9 derece düşecek; kar, sağanak ve fırtına kapıda Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel abonelik sistemine geçti, 72 saatteki kazancı olay oldu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel abonelik sistemine geçti, 72 saatteki kazancı olay oldu Gümrükte rüşvet borsası kurmuşlar: Havuz sistemi ile büyük vurgun Gümrükte rüşvet borsası kurmuşlar: Havuz sistemi ile büyük vurgun İstanbul'da metro çıkışındaki kanlı dehşette şimdi de tehdit mesajları yağıyor! İstanbul'da metro çıkışındaki kanlı dehşette şimdi de tehdit mesajları yağıyor! Cem Yılmaz’dan Aysu Baçeoğlu’na unutulmaz ''protokol'' tepkisi: Telefonu açtı ama... Cem Yılmaz’dan Aysu Baçeoğlu’na unutulmaz ''protokol'' tepkisi: Telefonu açtı ama... Fırında mide bulandıran görüntüler! Ramazan denetiminde imalathanede çıkmayan şey kalmadı Fırında mide bulandıran görüntüler! Ramazan denetiminde imalathanede çıkmayan şey kalmadı Sahnelerin güzel ismi evleniyor; ünlü çiftten Dubai'da aşk pozları Sahnelerin güzel ismi evleniyor; ünlü çiftten Dubai'da aşk pozları İstanbulda akılalmaz kaza! Kendi aracının altında kaldı; yaşananlar kamerada! İstanbulda akılalmaz kaza! Kendi aracının altında kaldı; yaşananlar kamerada!