Demet Akalın'dan olay yaratan Ramazan çıkışı: ''Hocalara vereceğiniz parayı fakire dağıtın''

Ramazan ayı yaklaşırken ünlü şarkıcı Demet Akalın’dan televizyon kanallarına ve ilahiyatçılara şok suçlama! Programlar için ödenen astronomik ücretlere isyan eden Akalın, "Yüz binlerce TL'yi fakir fukaraya dağıtın, biz eski programları da izleriz" dedi. Özellikle "Nasıl olsa her sene yeni ayetler inmiyor" sözüyle polemiğin fitilini ateşleyen ünlü isme sosyal medyadan hem destek hem de eleştiri yağdı.

Her yıl Ramazan ayında televizyon kanallarının iftar ve sahur programları için ayırdığı dev bütçeler, ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın radarına girdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kanallara seslenen Akalın, harcanan paraların sosyal yardımlara aktarılması gerektiğini savundu.

Televizyona çıkan ilahiyatçıların aldığı ücretleri eleştiren Akalın, bu bütçenin halka dokunması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan’da TV’ye çıkaracağınız hocalara vereceğiniz yüz binlerce TL’yi dağıtın fakir fukaraya. Ben razıyım geçen seneki programları izlemeye."

Polemik Yaratan Cümle: "Yeni Ayetler İnmiyor"

Akalın’ın asıl ses getiren ve tartışmaları alevlendiren cümlesi ise dini bilgilerin sürekliliğine yaptığı vurgu oldu. Ünlü şarkıcı, “Nasıl olsa her sene yeni ayetler inmiyor” diyerek program içeriklerinin birbirini tekrar ettiğini ve her yıl yeni bir prodüksiyona gerek olmadığını ima etti.

Sosyal Medya İkiye Bölündü

Ünlü şarkıcının bu çıkışı kısa sürede binlerce yorum aldı.

Destekleyenler: "Demet haklı, bu paralarla binlerce aile doyar. Her sene aynı hikayeleri dinlemek yerine icraat yapılsın." yorumunda bulundu.

Tepki Gösterenler: "Dini bilginin hatırlatılması sadece bir maliyet meselesi değildir, toplumsal bilinç için bu programlar gereklidir. Ayrıca konserlerden kazanılan paralar da tartışılmalı." diyerek Akalın’a karşı çıktı.

2026 Ramazan Ekran Rehberi! İftar ve Sahurda Hangi Kanalda Kim Var? İşte Saat Saat Program Listesi

Mübarek Ramazan ayı geldi, sofralar kuruldu! Peki, iftar beklerken veya sahur yaparken hangi dini programları izleyebiliriz? Nihat Hatipoğlu’ndan Mustafa Karataş’a, Serdar Tuncer’den Fatih Çıtlak’a kadar en sevilen isimler 2026 Ramazan’ında yine izleyiciyle buluşuyor.

2026 Ramazan TV Yayın Akışı ve Program Listesi

Ramazan boyunca huzur veren sohbetler ve dini bilgilerle dolu programlar için kumandanızı hazırlayın. İşte favori hocalarınızın yayın saatleri:

İftar Programları

Program Adı Kanal Saat Sunucu / Konuk Necmettin Nursaçan'la İftar Saati Kanal 7 18:50 Necmettin Nursaçan & Muhsin Bay Serdar Tuncer ile Ramazan Sevinci TRT 1 19:00 Serdar Tuncer Nihat Hatipoğlu ile İftar ATV 19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu



Sahur Programları: Gecenin Bereketli Sohbetleri