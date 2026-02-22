İbrahim Tatlıses'ten 4 Milyon Dolarlık itiraf; çocuklarına sitem yağdırdı

İbrahim Tatlıses, katıldığı programda yaptığı çarpıcı itiraflarla hem magazin dünyasını hem de sosyal medyayı sarstı. İzmir’e yerleşme sürecinde yaşadığı maddi kayıplardan aile içi krizlere kadar pek çok konuda sessizliğini bozan "İmparator", özellikle Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlı hakkındaki sözleriyle gündeme oturdu.

İbrahim Tatlıses, İstanbul'a veda edip İzmir'e yerleştiği dönemde yaşadığı büyük vurgunu ilk kez anlattı! "4 milyon dolar kaybettim" diyen ünlü sanatçı, İstanbul'da gördüğü vefasızlığı İzmir'de maddi darbe ile birleştirdi. İşte aile içindeki kılıçların çekildiği programda oğlu Ahmet Tatlı'yı "mal kaçırmakla", kızı Dilan Çıtak'ı ise "işine gelince kızıyım demekle" suçlayan Tatlıses'in olay yaratan açıklamaları ve aile krizinin perde arkası...

Müzik dünyasının dev ismi İbrahim Tatlıses, televizyon ekranlarında yaptığı açıklamalarla adeta bir devri kapattı, yenisini açtı. İstanbul’u "vefasızlık" nedeniyle terk ettiğini söyleyen Tatlıses, yeni hayatını kurmaya çalıştığı İzmir’de de büyük bir ihanete uğradığını itiraf etti.

Tatlıses, İzmir’e yerleşme sürecinde güvendiği kişiler tarafından dolandırıldığını şu sözlerle duyurdu:

"İstanbul'dan kaçtık ama İzmir'de de darbe aldık. Yaklaşık 4 milyon dolarımı çaldılar. Artık çok daha dikkatliyim. Merhametliyim ama vicdanım da bazı şeylere elvermiyor."

"Oğlum Kardeşlerinin Payını Vermedi"

Aile içindeki miras ve mülk kavgalarına da değinen sanatçı, büyük oğlu Ahmet Tatlı’ya yönelik ağır ithamlarda bulundu. Manisa’daki dairelerin satışı konusuna değinen Tatlıses, "Akrabanın akrabaya ettiğini akrep etmezmiş. Ahmet, Manisa’daki daireleri sattı ama kardeşlerine tek kuruş pay vermedi" diyerek yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

Dilan Çıtak'a "Kimlik" Sitemi

Kızı Dilan Çıtak ile son dönemde yaşadığı gerginliğe de değinen İmparator, kızının tavırlarını sert bir dille eleştirdi:

"Başı sıkışınca 'İbrahim Tatlıses'in kızıyım' diyor; işi bitince, başı sıkışmayınca 'Tanımıyorum' diyor. Bu nasıl evlatlık?"