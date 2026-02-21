Merkez Bankası, 3 ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), üç ödeme ve elektronik para kuruluşunun faaliyet iznini iptal ettiğini duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ödeme hizmetleri ve elektronik para sektöründeki sıkı denetimlerini sürdürüyor. Banka, yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği veya faaliyet şartlarını kaybettiği belirlenen üç kuruluşu piyasadan çekti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 6493 sayılı "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun" uyarınca yapılan değerlendirmeler neticesinde Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin, Klon Ödeme Kuruluşu AŞ'nin ve TTM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi.

Klon Ödeme Kuruluşu'na kayyum atanmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında, Klon Ödeme Kuruluşu'nun yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümü altında yasadışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağladığı belirlenmişti. Klon Ödeme Kuruluşu ve PBM Tech Bilişim'e Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atanmıştı.

