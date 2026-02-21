  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Merkez Bankası, 3 ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti

Merkez Bankası, 3 ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti

Merkez Bankası, 3 ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti
Güncelleme:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), üç ödeme ve elektronik para kuruluşunun faaliyet iznini iptal ettiğini duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ödeme hizmetleri ve elektronik para sektöründeki sıkı denetimlerini sürdürüyor. Banka, yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği veya faaliyet şartlarını kaybettiği belirlenen üç kuruluşu piyasadan çekti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 6493 sayılı "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun" uyarınca yapılan değerlendirmeler neticesinde  Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin, Klon Ödeme Kuruluşu AŞ'nin ve TTM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi.

Klon Ödeme Kuruluşu ve PBM Tech Bilişim'e kayyum atandıKlon Ödeme Kuruluşu ve PBM Tech Bilişim'e kayyum atandıGüncel

Klon Ödeme Kuruluşu'na kayyum atanmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında, Klon Ödeme Kuruluşu'nun yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümü altında yasadışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağladığı belirlenmişti. Klon Ödeme Kuruluşu ve PBM Tech Bilişim'e Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atanmıştı. 

 

Haber3.com Haber Merkezi

Bu Haberleri Kaçırma...

Fenerbahçe'de Sidiki Cherif bombası: Zorunlu madde devreye girdi
Fenerbahçe'de Sidiki Cherif bombası: Zorunlu madde devreye girdi
70 yaşındaki Şerife teyze ''Bal peteğim'' sözüne kandı; 7 milyon TL'si uçtu gitti!
70 yaşındaki Şerife teyze ''Bal peteğim'' sözüne kandı; 7 milyon TL'si uçtu gitti!
Antalya'nın mavi derinliklerinde ''büyü'' izleri: Denizin dibinden çıkanlar şaşırttı!
Antalya'nın mavi derinliklerinde ''büyü'' izleri: Denizin dibinden çıkanlar şaşırttı!
Meteoroloji'den kritik hafta sonu uyarısı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı...
Meteoroloji'den kritik hafta sonu uyarısı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı...
Basketbol Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu
Basketbol Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu
Nehirden taşan sular yerleşim yerine kadar ulaştı!
Nehirden taşan sular yerleşim yerine kadar ulaştı!
İstanbul'da korkunç ölüm: Aracından inen sürücü feci şekilde hayatını kaybetti
İstanbul'da korkunç ölüm: Aracından inen sürücü feci şekilde hayatını kaybetti
Manisa'da sır olay: Eve balkondan giren ekipler acı manzarayla karşılaştı
Manisa'da sır olay: Eve balkondan giren ekipler acı manzarayla karşılaştı
Etiketler tcmb ödeme kuruluşu iptal fzypay faaliyet izni klon ödeme kuruluşu ttm elektronik para iptal merkez bankası haberleri resmi gazete son dakika haber3
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Elektrikli otomobil devinden 657 bin TL'lik indirim sürprizi! Elektrikli otomobil devinden 657 bin TL'lik indirim sürprizi! Petrol 7 ayın zirvesinde, motorin fiyatlarına dev zam geliyor! Petrol 7 ayın zirvesinde, motorin fiyatlarına dev zam geliyor! İETT otobüsü fena karıştı: ''Ben savcıyım'' deyip tehdit ve hakaret yağdırdı İETT otobüsü fena karıştı: ''Ben savcıyım'' deyip tehdit ve hakaret yağdırdı Gurbetçiye 3.7 milyon euroluk tuzak: Tüm mal varlığına haciz konuldu Gurbetçiye 3.7 milyon euroluk tuzak: Tüm mal varlığına haciz konuldu Diyarbakır'da kanlı infaz: Başka yerde öldürüp cesedi yola attılar Diyarbakır'da kanlı infaz: Başka yerde öldürüp cesedi yola attılar 70 yaşındaki Şerife teyze ''Bal peteğim'' sözüne kandı; 7 milyon TL'si uçtu gitti! 70 yaşındaki Şerife teyze ''Bal peteğim'' sözüne kandı; 7 milyon TL'si uçtu gitti! Bakanlık bu manzarayı affetmedi: İki belediyeye toplam 9,3 milyon TL ceza! Bakanlık bu manzarayı affetmedi: İki belediyeye toplam 9,3 milyon TL ceza! Emekli bayram ikramiyesinde sürpriz gelişme: 17 bin TL'lik teklif Meclis'te Emekli bayram ikramiyesinde sürpriz gelişme: 17 bin TL'lik teklif Meclis'te Nehirden taşan sular yerleşim yerine kadar ulaştı! Nehirden taşan sular yerleşim yerine kadar ulaştı! Fenerbahçe'de Sidiki Cherif bombası: Zorunlu madde devreye girdi Fenerbahçe'de Sidiki Cherif bombası: Zorunlu madde devreye girdi
Türkiye'nin çelik kanadı KAAN için tarihi gün! Yan yana görüntülendiler Türkiye'nin çelik kanadı KAAN için tarihi gün! Yan yana görüntülendiler Antalya'nın mavi derinliklerinde ''büyü'' izleri: Denizin dibinden çıkanlar şaşırttı! Antalya'nın mavi derinliklerinde ''büyü'' izleri: Denizin dibinden çıkanlar şaşırttı! Meteoroloji'den kritik hafta sonu uyarısı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı... Meteoroloji'den kritik hafta sonu uyarısı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı... İstanbul'da ''çocuk çetesi'' vahşeti: Yardım etmek istedi, canından oluyordu! İstanbul'da ''çocuk çetesi'' vahşeti: Yardım etmek istedi, canından oluyordu!