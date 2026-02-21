Petrol 7 ayın zirvesinde, motorin fiyatlarına dev zam geliyor!

  1. Anasayfa
Güncelleme:

ABD-İran geriliminin tırmanmasıyla brent petrol fiyatı son 7 ayın zirvesine yükseldi. Petrol fiyatlarındaki bu artış Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyacak.

ABD-İran gerilimi, küresel piyasaları sarsmaya devam ediyor. Jeopolotik risklerin etkisiyle brent petrol son 7 ayın zirvesi olan 71 doların üzerine yükselirken, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam göründü.

Petrol 7 ayın zirvesinde

Küresel petrol ticaretinin yaklaşık üçte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı, İran’ın kontrolünde bulunuyor. Olası bir çatışma durumunda bu stratejik geçiş noktasının kapanma ihtimali, enerji arzı endişelerini körükleyerek petrol fiyatlarını hızla yukarı taşıdı. Bu endişe ile birlikte brent petrol bu hafta 71,69 dolardan kapanış yaptı.

Motorine 2 lira 40 kuruş zam

Petroldeki yükseliş Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyacak. 

Sektör kaynaklarından gelen bilgiye göre, 24 Şubat Salı gününden itibaren motorinin litre fiyatına 2 lira 40 kuruş zam yapılacak. Bu artışla birlikte motorin fiyatları 60 TL'nin üzerine çıkacak. Lojistik maliyetlerin de etkisiyle bazı şehirlerde motorin fiyatı 63 lirayı görebilecek.

Benzin ve LPG fiyatında ise henüz değişiklik beklenmiyor.

İşte 21 Şubat Cumartesi günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

Not: Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.

ŞEHİR BENZİN  MOTORİN LPG
ADANA 58.92 TL 59.84 TL 30.61 TL
ADIYAMAN 59.27 TL 60.20 TL 30.74 TL
AFYON 59.19 TL 60.22 TL 30.14 TL
AGRI 59.64 TL 60.55 TL 31.39 TL
AKSARAY 59.02 TL 59.94 TL 30.01 TL
AMASYA 58.70 TL 59.59 TL 30.79 TL
ANKARA 58.10 TL 59.02 TL 30.17 TL
ANTALYA 59.31 TL 60.34 TL 30.34 TL
ARDAHAN 59.16 TL 60.07 TL 31.09 TL
ARTVIN 58.97 TL 59.88 TL 31.64 TL
AYDIN 58.60 TL 59.53 TL 30.24 TL
BALIKESIR 58.67 TL 59.60 TL 29.79 TL
BARTIN 58.41 TL 59.12 TL 29.85 TL
BATMAN 59.56 TL 60.59 TL 30.74 TL
BAYBURT 58.87 TL 59.78 TL 30.99 TL
BILECIK 58.05 TL 58.76 TL 29.69 TL
BINGOL 59.68 TL 60.71 TL 30.99 TL
BITLIS 59.69 TL 60.71 TL 30.81 TL
BOLU 58.14 TL 58.85 TL 30.00 TL
BURDUR 59.16 TL 60.19 TL 30.29 TL
BURSA 58.18 TL 58.89 TL 29.69 TL
CANAKKALE 58.71 TL 59.64 TL 29.89 TL
CANKIRI 58.50 TL 59.42 TL 30.40 TL
CORUM 58.69 TL 59.61 TL 30.34 TL
DENIZLI 58.85 TL 59.78 TL 29.99 TL
DIYARBAKIR 59.57 TL 60.60 TL 30.86 TL
DÜZCE 58.00 TL 58.71 TL 29.85 TL
EDIRNE 58.23 TL 59.16 TL 30.39 TL
ELAZIG 59.67 TL 60.70 TL 30.61 TL
ERZINCAN 59.11 TL 60.02 TL 30.99 TL
ERZURUM 59.16 TL 60.07 TL 30.79 TL
ESKISEHIR 58.38 TL 59.09 TL 29.79 TL
GAZIANTEP 59.04 TL 59.97 TL 30.31 TL
GIRESUN 58.91 TL 59.82 TL 30.79 TL
GUMUSHANE 58.87 TL 59.78 TL 30.89 TL
HAKKARI 59.70 TL 60.73 TL 31.47 TL
HATAY 58.79 TL 59.72 TL 30.41 TL
IGDIR 59.65 TL 60.56 TL 31.39 TL
ISPARTA 59.18 TL 60.21 TL 30.24 TL
ISTANBUL (ANADOLU) 57.00 TL 57.74 TL 29.69 TL
ISTANBUL (AVRUPA) 57.17 TL 57.89 TL 30.29 TL
IZMIR 58.37 TL 59.30 TL 30.09 TL
KAHRAMANMARAS 59.06 TL 59.99 TL 30.44 TL
KARABUK 58.30 TL 59.00 TL 29.65 TL
KARAMAN 58.98 TL 59.90 TL 30.71 TL
KARS 59.17 TL 60.08 TL 31.19 TL
KASTAMONU 58.80 TL 59.72 TL 30.85 TL
KAYSERI 58.10 TL 60.02 TL 30.11 TL
KILIS 58.81 TL 59.74 TL 30.61 TL
KIRIKKALE 58.40 TL 59.32 TL 30.02 TL
KIRKLARELI 58.22 TL 59.15 TL 30.29 TL
KIRSEHIR 58.44 TL 59.36 TL 30.12 TL
KOCAELI 57.55 TL 58.26 TL 29.49 TL
KONYA 59.15 TL 60.16 TL 30.21 TL
KUTAHYA 59.03 TL 59.80 TL 30.24 TL
MALATYA 59.28 TL 60.21 TL 30.77 TL
MANISA 58.43 TL 59.36 TL 30.14 TL
MARDIN 59.61 TL 60.84 TL 30.74 TL
MERSIN 58.92 TL 59.84 TL 30.91 TL
MUGLA 58.86 TL 59.79 TL 30.14 TL
MUS 59.68 TL 60.71 TL 31.08 TL
NEVSEHIR 59.01 TL 59.93 TL 30.21 TL
NIGDE 58.93 TL 59.85 TL 30.01 TL
ORDU 58.71 TL 59.60 TL 30.39 TL
OSMANIYE 58.80 TL 59.73 TL 30.74 TL
RIZE 58.85 TL 59.76 TL 30.89 TL
SAKARYA 57.84 TL 58.55 TL 29.59 TL
SAMSUN 58.69 TL 59.58 TL 30.39 TL
SANLIURFA 59.25 TL 60.18 TL 30.76 TL
SIIRT 59.60 TL 60.63 TL 30.94 TL
SINOP 58.74 TL 59.63 TL 30.89 TL
SIRNAK 59.68 TL 60.71 TL 31.05 TL
SIVAS 59.09 TL 60.01 TL 30.69 TL
TEKIRDAG 57.81 TL 58.74 TL 30.09 TL
TOKAT 58.75 TL 59.64 TL 30.89 TL
TRABZON 58.84 TL 59.75 TL 30.49 TL
TUNCELI 59.68 TL 60.71 TL 31.31 TL
USAK 58.85 TL 59.78 TL 30.25 TL
VAN 59.68 TL 60.62 TL 30.71 TL
YALOVA 57.85 TL 58.56 TL 29.59 TL
YOZGAT 58.78 TL 59.70 TL 30.32 TL
ZONGULDAK 58.36 TL 59.07 TL 30.25 TL

 

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

 

Haber3.com Haber Merkezi

