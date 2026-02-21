Petrol 7 ayın zirvesinde, motorin fiyatlarına dev zam geliyor!
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
ABD-İran geriliminin tırmanmasıyla brent petrol fiyatı son 7 ayın zirvesine yükseldi. Petrol fiyatlarındaki bu artış Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyacak.
ABD-İran gerilimi, küresel piyasaları sarsmaya devam ediyor. Jeopolotik risklerin etkisiyle brent petrol son 7 ayın zirvesi olan 71 doların üzerine yükselirken, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam göründü.
Petrol 7 ayın zirvesinde
Küresel petrol ticaretinin yaklaşık üçte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı, İran’ın kontrolünde bulunuyor. Olası bir çatışma durumunda bu stratejik geçiş noktasının kapanma ihtimali, enerji arzı endişelerini körükleyerek petrol fiyatlarını hızla yukarı taşıdı. Bu endişe ile birlikte brent petrol bu hafta 71,69 dolardan kapanış yaptı.
Motorine 2 lira 40 kuruş zam
Petroldeki yükseliş Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyacak.
Sektör kaynaklarından gelen bilgiye göre, 24 Şubat Salı gününden itibaren motorinin litre fiyatına 2 lira 40 kuruş zam yapılacak. Bu artışla birlikte motorin fiyatları 60 TL'nin üzerine çıkacak. Lojistik maliyetlerin de etkisiyle bazı şehirlerde motorin fiyatı 63 lirayı görebilecek.
Benzin ve LPG fiyatında ise henüz değişiklik beklenmiyor.
İşte 21 Şubat Cumartesi günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Not: Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.
|ŞEHİR
|BENZİN
|MOTORİN
|LPG
|ADANA
|58.92 TL
|59.84 TL
|30.61 TL
|ADIYAMAN
|59.27 TL
|60.20 TL
|30.74 TL
|AFYON
|59.19 TL
|60.22 TL
|30.14 TL
|AGRI
|59.64 TL
|60.55 TL
|31.39 TL
|AKSARAY
|59.02 TL
|59.94 TL
|30.01 TL
|AMASYA
|58.70 TL
|59.59 TL
|30.79 TL
|ANKARA
|58.10 TL
|59.02 TL
|30.17 TL
|ANTALYA
|59.31 TL
|60.34 TL
|30.34 TL
|ARDAHAN
|59.16 TL
|60.07 TL
|31.09 TL
|ARTVIN
|58.97 TL
|59.88 TL
|31.64 TL
|AYDIN
|58.60 TL
|59.53 TL
|30.24 TL
|BALIKESIR
|58.67 TL
|59.60 TL
|29.79 TL
|BARTIN
|58.41 TL
|59.12 TL
|29.85 TL
|BATMAN
|59.56 TL
|60.59 TL
|30.74 TL
|BAYBURT
|58.87 TL
|59.78 TL
|30.99 TL
|BILECIK
|58.05 TL
|58.76 TL
|29.69 TL
|BINGOL
|59.68 TL
|60.71 TL
|30.99 TL
|BITLIS
|59.69 TL
|60.71 TL
|30.81 TL
|BOLU
|58.14 TL
|58.85 TL
|30.00 TL
|BURDUR
|59.16 TL
|60.19 TL
|30.29 TL
|BURSA
|58.18 TL
|58.89 TL
|29.69 TL
|CANAKKALE
|58.71 TL
|59.64 TL
|29.89 TL
|CANKIRI
|58.50 TL
|59.42 TL
|30.40 TL
|CORUM
|58.69 TL
|59.61 TL
|30.34 TL
|DENIZLI
|58.85 TL
|59.78 TL
|29.99 TL
|DIYARBAKIR
|59.57 TL
|60.60 TL
|30.86 TL
|DÜZCE
|58.00 TL
|58.71 TL
|29.85 TL
|EDIRNE
|58.23 TL
|59.16 TL
|30.39 TL
|ELAZIG
|59.67 TL
|60.70 TL
|30.61 TL
|ERZINCAN
|59.11 TL
|60.02 TL
|30.99 TL
|ERZURUM
|59.16 TL
|60.07 TL
|30.79 TL
|ESKISEHIR
|58.38 TL
|59.09 TL
|29.79 TL
|GAZIANTEP
|59.04 TL
|59.97 TL
|30.31 TL
|GIRESUN
|58.91 TL
|59.82 TL
|30.79 TL
|GUMUSHANE
|58.87 TL
|59.78 TL
|30.89 TL
|HAKKARI
|59.70 TL
|60.73 TL
|31.47 TL
|HATAY
|58.79 TL
|59.72 TL
|30.41 TL
|IGDIR
|59.65 TL
|60.56 TL
|31.39 TL
|ISPARTA
|59.18 TL
|60.21 TL
|30.24 TL
|ISTANBUL (ANADOLU)
|57.00 TL
|57.74 TL
|29.69 TL
|ISTANBUL (AVRUPA)
|57.17 TL
|57.89 TL
|30.29 TL
|IZMIR
|58.37 TL
|59.30 TL
|30.09 TL
|KAHRAMANMARAS
|59.06 TL
|59.99 TL
|30.44 TL
|KARABUK
|58.30 TL
|59.00 TL
|29.65 TL
|KARAMAN
|58.98 TL
|59.90 TL
|30.71 TL
|KARS
|59.17 TL
|60.08 TL
|31.19 TL
|KASTAMONU
|58.80 TL
|59.72 TL
|30.85 TL
|KAYSERI
|58.10 TL
|60.02 TL
|30.11 TL
|KILIS
|58.81 TL
|59.74 TL
|30.61 TL
|KIRIKKALE
|58.40 TL
|59.32 TL
|30.02 TL
|KIRKLARELI
|58.22 TL
|59.15 TL
|30.29 TL
|KIRSEHIR
|58.44 TL
|59.36 TL
|30.12 TL
|KOCAELI
|57.55 TL
|58.26 TL
|29.49 TL
|KONYA
|59.15 TL
|60.16 TL
|30.21 TL
|KUTAHYA
|59.03 TL
|59.80 TL
|30.24 TL
|MALATYA
|59.28 TL
|60.21 TL
|30.77 TL
|MANISA
|58.43 TL
|59.36 TL
|30.14 TL
|MARDIN
|59.61 TL
|60.84 TL
|30.74 TL
|MERSIN
|58.92 TL
|59.84 TL
|30.91 TL
|MUGLA
|58.86 TL
|59.79 TL
|30.14 TL
|MUS
|59.68 TL
|60.71 TL
|31.08 TL
|NEVSEHIR
|59.01 TL
|59.93 TL
|30.21 TL
|NIGDE
|58.93 TL
|59.85 TL
|30.01 TL
|ORDU
|58.71 TL
|59.60 TL
|30.39 TL
|OSMANIYE
|58.80 TL
|59.73 TL
|30.74 TL
|RIZE
|58.85 TL
|59.76 TL
|30.89 TL
|SAKARYA
|57.84 TL
|58.55 TL
|29.59 TL
|SAMSUN
|58.69 TL
|59.58 TL
|30.39 TL
|SANLIURFA
|59.25 TL
|60.18 TL
|30.76 TL
|SIIRT
|59.60 TL
|60.63 TL
|30.94 TL
|SINOP
|58.74 TL
|59.63 TL
|30.89 TL
|SIRNAK
|59.68 TL
|60.71 TL
|31.05 TL
|SIVAS
|59.09 TL
|60.01 TL
|30.69 TL
|TEKIRDAG
|57.81 TL
|58.74 TL
|30.09 TL
|TOKAT
|58.75 TL
|59.64 TL
|30.89 TL
|TRABZON
|58.84 TL
|59.75 TL
|30.49 TL
|TUNCELI
|59.68 TL
|60.71 TL
|31.31 TL
|USAK
|58.85 TL
|59.78 TL
|30.25 TL
|VAN
|59.68 TL
|60.62 TL
|30.71 TL
|YALOVA
|57.85 TL
|58.56 TL
|29.59 TL
|YOZGAT
|58.78 TL
|59.70 TL
|30.32 TL
|ZONGULDAK
|58.36 TL
|59.07 TL
|30.25 TL
Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
Haber3.com Haber Merkezi
Bu Haberleri Kaçırma...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol