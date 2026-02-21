İETT otobüsü fena karıştı: ''Ben savcıyım'' deyip tehdit ve hakaret yağdırdı

İstanbul'da köpeğiyle otobüse binen bir kadın, köpeğe ağızlık takmadığı için kendisini uyaranlara hakaret ve tehdit savurdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da köpeğiyle İETT otobüse binen bir kadın, köpeğe ağızlık takmadığı için kendisini uyaran yolcu ve şoföre tehdit ve hakaretlerle karşılık verdi. Kadın, "Seni alırım aşağıya, hava almayan beynine hava sokarım" diyerek çevresindekilerin üzerine yürüdü.

"Polis benim emrimde, ben savcıyım"

Tartışmanın büyümesi üzerine polise haber verileceğini duyan kadının "Polis benim emrimde, ben savcıyım" dediği anlar telefonu kamerasına yansıdı.

"Seni öldürürüm"

Kadın daha sonra, kendisini uyaran başörtülü bir kadına; "O videoyu sileceksin. Seni öldürürüm. Çocuklar senin gibi yobazlar yüzünden ölüyor" diyerek hakaret etti.

İETT otobüsündeki tartışma sosyal medyanın gündemine oturdu.

