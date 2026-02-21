  1. Anasayfa
  Gurbetçiye 3.7 milyon euroluk tuzak: Tüm mal varlığına haciz konuldu

Gurbetçiye 3.7 milyon euroluk tuzak: Tüm mal varlığına haciz konuldu

Güncelleme:

Almanya’da 40 yıl çalıştıktan sonra emeklilik hayallerini gerçekleştirmek için Türkiye’ye dönen İsmail K., organize bir suç şebekesinin tuzağına düştü. Adına 3 milyon 750 bin euro tutarında sahte düzenlenen İsmail K.'nin tüm mal varlığına haciz konuldu. K., icra takibinin iptali için dava açtı.

Almanya'da 40 yıl çalışıp birikim yapan İsmail K. emekli olduktan sonra Türkiye'ye döndü. Biriktirdiği para ile çeşitli ev ve arsalar satın alan K.'nin mal varlığı bir suç şebekesinin hedefi oldu. İddiaya göre, şüphelilerin K. adına 3 milyon 750 bin euroluk sahte senet düzenleyerek icra takibi başlattığı ve bu kapsamda taşınmazlarına haciz işlemi uygulattığı öne sürüldü. Bunun üzerine K.'nin avukatları ise senedin sahte olduğunu belirterek hem icra mahkemesine hem de Cumhuriyet Başsavcılığı'na ayrı ayrı itirazda bulundu.

5 FARKLI KİŞİYİ DOLANDIRIP 500 MİLYON LİRA ÇALMIŞLAR

Aynı yöntemle daha önce 5 farklı kişinin daha mağdur edildiği öne sürülürken, şüphelilerin bu yolla 500 milyon lira kazandığı iddia edildi. Olaya ilişkin icra takibinin iptali için açılan davanın ilk duruşması Bakırköy Adliyesi 12. İcra Mahkemesi'nde görüldü.

İCRA TAKİBİ DURDURULDU

Mahkemeye gelen İsmail K., "Avukatlarımın beyanlarına katılıyorum. İmza bana ait değildir. Davanın kabulüne karar verilmesini talep ediyorum" dedi. Mahkeme, K. hakkındaki icra takibinin durdurulmasına karar verdi.

'HAKLI OLDUĞUMUZ KANITLANDI'

Duruşmanın ardından konuşan İsmail K., "8 Eylül'de tarafıma gelen mesajla beraber dolandırıldığımı ve icra mahkemesinde olduğumu anladım. Mallarıma el konuldu, avukatlarım aracılığıyla suç duyurusunda bulunduk. Mahkeme sonuçlandı haklı olduğumuz kanıtlandı. Avukatlarıma ve devletime teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. (DHA)

DHA

