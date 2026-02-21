Trump durmak bilmiyor: Tüm dünyaya yeni vergi getirdi!

ABD Başkanı Donald Trump, tüm dünyaya yönelik yüzde 10'luk gümrük vergisi getirilmesine ilişkin kararı imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ekonomisini koruma iddiasıyla başlattığı "gümrük vergisi" planı kapsamında yeni bir adım attı. Yüksek Mahkeme’nin yetki kısıtlama kararına rağmen Trump, alternatif bir yasal zemin bularak tüm dünyadan ithal edilen ürünlere %10 oranında geçici gümrük vergisi getirdi.

Trump'ın bu hamlesi, ABD Yüksek Mahkemesi'nin dünkü kararının ardından geldi. Mahkeme, daha önce kullanılan IEEPA yasasının doğrudan vergi yetkisi vermediğine hükmetmişti. Ancak Trump, 1974 Ticaret Yasası'nın 122’nci maddesini devreye sokarak ödeme dengesi sorunlarını gerekçe gösterdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, başkana uluslararası ödeme dengesi sorunlarına karşı ek vergi ve ithalat kısıtlaması getirme hakkı tanıyan bu madde kapsamında, ABD'ye ithal edilen ürünlere 150 gün süreyle yüzde 10 oranında geçici vergi getirildiği bildirildi. Kararın 24 Şubat'tan itibaren resmen yürürlüğe gireceği kaydedildi.

MUAF TUTULAN ÜRÜNLER VE ÜLKELER

Beyaz Saray, söz konusu geçici tarifeden muaf tutulacak kalemleri de detaylandırdı. Buna göre; enerji, bazı tarım ve havacılık ürünleri, otomotiv ve elektronik sektörü parçaları ile kritik mineraller, ilaçlar ve bilgi materyalleri yeni vergiden etkilenmeyecek. Ayrıca, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) standartlarına uygun Kanada ve Meksika malları ile bazı Orta Amerika ülkelerinden gelen belirli tekstil ürünlerinin de kapsam dışında bırakıldığı ifade edildi.

Öte yandan açıklamada, Trump'ın ABD Ticaret Temsilciliği'ne (USTR) ayrı bir talimat vererek, yasanın 301’inci maddesi uyarınca ülkeye karşı yürütülen ‘haksız ve ayrımcı’ ticaret eylemlerinin soruşturulmasını istediği belirtildi.

