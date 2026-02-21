Türkiye'nin çelik kanadı KAAN için tarihi gün! Yan yana görüntülendiler

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Milli Muharip Uçak KAAN'ın ilk uçuşunun yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. TUSAŞ, "Bir milletin azmi gökyüzüyle buluştu" mesajıyla KAAN’ın iki prototipini aynı karede paylaştı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Türkiye'nin savunma alanında en stratejik projesi olan Milli Muharip Uçak KAAN’ın ilk uçuşunun yıl dönümünü gurur dolu bir paylaşımla kutladı. TUSAŞ’ın paylaştığı görüntülerde en dikkat çeken detay, KAAN’ın iki ayrı prototipinin aynı hangarda yan yana görüntülenmesi oldu.

KAAN'ın ilk uçuşunu 21 Şubat 2024 tarihinde yaptığını hatırlatan TUSAŞ'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Bir milletin azmi, inancı, gücü ve iradesi o gün gökyüzüyle buluştu.

Yerli ve millî imkânlarla geliştirilen, gökyüzündeki bağımsızlığımızın simgesi Millî Muharip Uçağımız KAAN, iki yıl önce bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirerek tarihimize altın harflerle yazıldı.

Nuri Demirağ’ların, Vecihi Hürkuş’ların hayali; milletimizin duasıyla vücut bulan KAAN, kendi kanatlarımızla geleceğe yürüyüşümüzün en güçlü ilanıdır.

Ülkemiz ve aziz milletimiz adına gururla ve onurla, KAAN’ın teslimatı için çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz."

