  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Türkiye'nin çelik kanadı KAAN için tarihi gün! Yan yana görüntülendiler

Türkiye'nin çelik kanadı KAAN için tarihi gün! Yan yana görüntülendiler

Güncelleme:

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Milli Muharip Uçak KAAN'ın ilk uçuşunun yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. TUSAŞ, "Bir milletin azmi gökyüzüyle buluştu" mesajıyla KAAN’ın iki prototipini aynı karede paylaştı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Türkiye'nin savunma alanında en stratejik projesi olan Milli Muharip Uçak KAAN’ın ilk uçuşunun yıl dönümünü gurur dolu bir paylaşımla kutladı. TUSAŞ’ın paylaştığı görüntülerde en dikkat çeken detay, KAAN’ın iki ayrı prototipinin aynı hangarda yan yana görüntülenmesi oldu.

KAAN'ın ilk uçuşunu 21 Şubat 2024 tarihinde yaptığını hatırlatan TUSAŞ'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Bir milletin azmi, inancı, gücü ve iradesi o gün gökyüzüyle buluştu.

Yerli ve millî imkânlarla geliştirilen, gökyüzündeki bağımsızlığımızın simgesi Millî Muharip Uçağımız KAAN, iki yıl önce bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirerek tarihimize altın harflerle yazıldı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Milli Muharip Uçak KAAN'ın ilk uçuşunun yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. TUSAŞ, "Bir milletin azmi gökyüzüyle buluştu" mesajıyla KAAN’ın iki prototipini aynı karede paylaştı.

Nuri Demirağ’ların, Vecihi Hürkuş’ların hayali; milletimizin duasıyla vücut bulan KAAN, kendi kanatlarımızla geleceğe yürüyüşümüzün en güçlü ilanıdır.

Ülkemiz ve aziz milletimiz adına gururla ve onurla, KAAN’ın teslimatı için çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz."

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Milli Muharip Uçak KAAN'ın ilk uçuşunun yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. TUSAŞ, "Bir milletin azmi gökyüzüyle buluştu" mesajıyla KAAN’ın iki prototipini aynı karede paylaştı.

Türkiye'nin savaş uçağı KAAN ABD'yi rahatsız ettiTürkiye'nin savaş uçağı KAAN ABD'yi rahatsız ettiHaber

 

Haber3.com Haber Merkezi

Bu Haberleri Kaçırma...

Hafta sonu hava durumu değişiyor: Sıcaklık artıyor ama sağanak yağış kapıda! Güneşe aldanmayın!
Hafta sonu hava durumu değişiyor: Sıcaklık artıyor ama sağanak yağış kapıda! Güneşe aldanmayın!
Emekli bayram ikramiyesinde masadaki 3 senaryo belli oldu
Emekli bayram ikramiyesinde masadaki 3 senaryo belli oldu
Fenerbahçe'de Sidiki Cherif bombası: Zorunlu madde devreye girdi
Fenerbahçe'de Sidiki Cherif bombası: Zorunlu madde devreye girdi
Dev bankadan altın için çılgın tahmin: 2027 sonunda bu seviyeyi görecek!
Dev bankadan altın için çılgın tahmin: 2027 sonunda bu seviyeyi görecek!
Antalya'nın mavi derinliklerinde ''büyü'' izleri: Denizin dibinden çıkanlar şaşırttı!
Antalya'nın mavi derinliklerinde ''büyü'' izleri: Denizin dibinden çıkanlar şaşırttı!
Gaziantep'te gündüz vakti dehşet: Eve girip 2 kadına kabusu yaşattılar
Gaziantep'te gündüz vakti dehşet: Eve girip 2 kadına kabusu yaşattılar
Aydın'da çifte cinayetin sırrı çözüldü: Katil hurdacı çıktı!
Aydın'da çifte cinayetin sırrı çözüldü: Katil hurdacı çıktı!
İstanbul metrosunda acı olay: Raylara atlayarak yaşamına son verdi
İstanbul metrosunda acı olay: Raylara atlayarak yaşamına son verdi
Etiketler kaan ilk uçuş yıl dönümü tusaş kaan paylaşımı milli muharip uçak son durum yerli savaş uçağı kaan özellikleri savunma sanayii haberleri haber3 kaan teslimat tarihi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
70 yaşındaki Şerife teyze ''Bal peteğim'' sözüne kandı; 7 milyon TL'si uçtu gitti! 70 yaşındaki Şerife teyze ''Bal peteğim'' sözüne kandı; 7 milyon TL'si uçtu gitti! Malatya güne depremle uyandı! Çevre illerde de hissedildi Malatya güne depremle uyandı! Çevre illerde de hissedildi İETT otobüsü fena karıştı: ''Ben savcıyım'' deyip tehdit ve hakaret yağdırdı İETT otobüsü fena karıştı: ''Ben savcıyım'' deyip tehdit ve hakaret yağdırdı İstanbul'da ''çocuk çetesi'' vahşeti: Yardım etmek istedi, canından oluyordu! İstanbul'da ''çocuk çetesi'' vahşeti: Yardım etmek istedi, canından oluyordu! Petrol 7 ayın zirvesinde, motorin fiyatlarına dev zam geliyor! Petrol 7 ayın zirvesinde, motorin fiyatlarına dev zam geliyor! İstanbul'da korkunç ölüm: Aracından inen sürücü feci şekilde hayatını kaybetti İstanbul'da korkunç ölüm: Aracından inen sürücü feci şekilde hayatını kaybetti Basketbol Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu Basketbol Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu Fenerbahçe'de Sidiki Cherif bombası: Zorunlu madde devreye girdi Fenerbahçe'de Sidiki Cherif bombası: Zorunlu madde devreye girdi Antalya'nın mavi derinliklerinde ''büyü'' izleri: Denizin dibinden çıkanlar şaşırttı! Antalya'nın mavi derinliklerinde ''büyü'' izleri: Denizin dibinden çıkanlar şaşırttı! Prof. Dr. Özlü'den ''sahur öksürüğü'' uyarısı! Sahurdan hemen sonra uyuyanlar dikkat Prof. Dr. Özlü'den ''sahur öksürüğü'' uyarısı! Sahurdan hemen sonra uyuyanlar dikkat
Gurbetçiye 3.7 milyon euroluk tuzak: Tüm mal varlığına haciz konuldu Gurbetçiye 3.7 milyon euroluk tuzak: Tüm mal varlığına haciz konuldu Meteoroloji'den kritik hafta sonu uyarısı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı... Meteoroloji'den kritik hafta sonu uyarısı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı... Manisa'da sır olay: Eve balkondan giren ekipler acı manzarayla karşılaştı Manisa'da sır olay: Eve balkondan giren ekipler acı manzarayla karşılaştı