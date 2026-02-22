Cem Yılmaz’dan Aysu Baçeoğlu’na unutulmaz ''protokol'' tepkisi: Telefonu açtı ama...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Eski manken ve şarkıcı Aysu Baçeoğlu, ünlü komedyen Cem Yılmaz ile yaşadığı ilginç diyaloğu ilk kez paylaştı. Gösteri için en önden 10 kişilik yer isteyen Baçeoğlu, Cem Yılmaz’ın "5 dakikaya arıyorum" deyip bir daha dönmediğini anlattı. İşte sosyal medyada "Cem Yılmaz usulü ret" olarak yorumlanan o komik anların tüm detayları ve Baçeoğlu'nun açıklamaları Haber3.com’da.
Şarkıcı Aysu Baçeoğlu, konuk olduğu bir programda ünlü komedyen Cem Yılmaz ile yaşadığı, sonu hüsranla biten telefon trafiğini anlattı. Baçeoğlu'nun samimi açıklamaları, Cem Yılmaz'ın "kırmadan uzaklaşma" taktiğini de gözler önüne serdi.
"Merhaba Aysucuğum" le başlayan görüşme
Arkadaş grubunun gazına gelerek Cem Yılmaz’ın menajerini aradığını belirten Baçeoğlu, süreci şu sözlerle özetledi:
"Menajere 'Cem Bey beni arayabilir mi?' dedim. Beş dakika sonra telefonum çaldı. Cem Yılmaz 'Merhaba Aysucuğum, nasılsın?' diyerek çok nazik bir şekilde döndü."
10 Kişilik "En Ön Sıra" Talebi
Görüşmenin devamında talebini ileten Baçeoğlu, komedyenden en ön sıradan yer istediğini söyledi. Baçeoğlu, aralarında geçen diyaloğu şöyle aktardı:
"Gösterine gelmek istiyoruz ama yerimiz en ön olsun, protokol olsun' dedim. 'Tabii Aysucuğum, kaç kişi olacaksınız?' diye sordu. '10 kişi' dedim. 'Tamam, ben seni 5 dakikaya arıyorum' dedi ama o arama bir daha gelmedi."
Gösteriye Gidemediler
Baçeoğlu, 10 kişilik VIP yer talebinin ardından Cem Yılmaz’ın geri dönüş yapmadığını ve ekibiyle birlikte o gösteriye gidemediklerini gülerek anlattı. Sosyal medya kullanıcıları ise bu anıya, "Cem Yılmaz o an 10 kişilik protokolü duyunca yeni gösterisinin senaryosunu yazmaya başlamıştır" yorumlarında bulundu.
Bu Haberleri Kaçırma...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol