Cem Yılmaz’dan Aysu Baçeoğlu’na unutulmaz ''protokol'' tepkisi: Telefonu açtı ama...

Eski manken ve şarkıcı Aysu Baçeoğlu, ünlü komedyen Cem Yılmaz ile yaşadığı ilginç diyaloğu ilk kez paylaştı. Gösteri için en önden 10 kişilik yer isteyen Baçeoğlu, Cem Yılmaz’ın "5 dakikaya arıyorum" deyip bir daha dönmediğini anlattı. İşte sosyal medyada "Cem Yılmaz usulü ret" olarak yorumlanan o komik anların tüm detayları ve Baçeoğlu'nun açıklamaları Haber3.com’da.

Şarkıcı Aysu Baçeoğlu, konuk olduğu bir programda ünlü komedyen Cem Yılmaz ile yaşadığı, sonu hüsranla biten telefon trafiğini anlattı. Baçeoğlu'nun samimi açıklamaları, Cem Yılmaz'ın "kırmadan uzaklaşma" taktiğini de gözler önüne serdi.

"Merhaba Aysucuğum" le başlayan görüşme

Arkadaş grubunun gazına gelerek Cem Yılmaz’ın menajerini aradığını belirten Baçeoğlu, süreci şu sözlerle özetledi:

"Menajere 'Cem Bey beni arayabilir mi?' dedim. Beş dakika sonra telefonum çaldı. Cem Yılmaz 'Merhaba Aysucuğum, nasılsın?' diyerek çok nazik bir şekilde döndü."

10 Kişilik "En Ön Sıra" Talebi

Görüşmenin devamında talebini ileten Baçeoğlu, komedyenden en ön sıradan yer istediğini söyledi. Baçeoğlu, aralarında geçen diyaloğu şöyle aktardı:

"Gösterine gelmek istiyoruz ama yerimiz en ön olsun, protokol olsun' dedim. 'Tabii Aysucuğum, kaç kişi olacaksınız?' diye sordu. '10 kişi' dedim. 'Tamam, ben seni 5 dakikaya arıyorum' dedi ama o arama bir daha gelmedi."

Gösteriye Gidemediler

Baçeoğlu, 10 kişilik VIP yer talebinin ardından Cem Yılmaz’ın geri dönüş yapmadığını ve ekibiyle birlikte o gösteriye gidemediklerini gülerek anlattı. Sosyal medya kullanıcıları ise bu anıya, "Cem Yılmaz o an 10 kişilik protokolü duyunca yeni gösterisinin senaryosunu yazmaya başlamıştır" yorumlarında bulundu.