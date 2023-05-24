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Kaftancıoğlu'ndan İstanbullulara ''görev'' çağrısı

Kaftancıoğlu'ndan İstanbullulara ''görev'' çağrısı
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Seçime sayılı günler kala CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbullulara görev çağrısı yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sevgili İstanbullular, müşahit kartlarımız ( tek bir oyun hesabını yapmak için arkası çeteleli :) ) ve sandık başı el kitapçığımız hazır. 28 Mayıs günü görev almak isteyen vatandaşlarımız ilçe başkanlıklarımıza başvurabilir. #Yaparsınİstanbul"

YENİ KLİBİ PAYLAŞTI
Kaftancıoğlu, CHP İstanbul’un yeni kampanya klibini de paylaştı. Şarkıda "Tükendi sabrımız Bizi az sandınız Sandıklar bilir bizi" sözleri yer aldı. 

Etiketler kaftancıoğlu sandık görev
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