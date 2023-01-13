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Kemal Kılıçdaroğlu için açılan pankart sosyal medyada gündem oldu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'de partililer ile bir araya gelirken açılan pankart gündem oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Denizli’de partililerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, partililerle bir araya geldiği programda dünyaca ünlü "The Godfather" filminin müziği ve "The Democratic Father" (Demokratik Baba) pankartıyla karşılandı.

Sahnede çalan müzik ve pankarta programdakiler alkışlarla karşılık verdi.

'THE GOATS' PANKARTI DA ÇOK KONUŞULMUŞTU
Daha önce de Antalya’da gençlerle bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu, gençlerin hazırladığı "The Goats" pankartıyla karşılanmıştı. Söz konusu pankart, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo satranç oynarken çekilen fotoğrafa Kılıçdaroğlu'nun da eklendiği şeklindeydi.

Etiketler pankart kılıçdaroğlu
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