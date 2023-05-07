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Kılıçdaroğlu: ''15 Mayıs günü Borsa'ya soruşturma emri vereceğim''

Kılıçdaroğlu: ''15 Mayıs günü Borsa'ya soruşturma emri vereceğim''
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Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Borsa’da vatandaşımızı soydular. Çalınanı tahsil edeceğiz manipülatörlerden. 15 Mayıs günü Borsa'ya soruşturma emri vereceğim" dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Twitter hesabında; daha önce borsadaki manipülasyona ilişkin uyarılarını içeren paylaşımını, alıntıladı ve şu mesajı paylaştı:

“Borsa’da vatandaşımızı soydular. Görülmemiş bir operasyona maruz kaldı küçük yatırımcı. Çok üzgünüm, uyarmaya çalışmıştım. Beni dinlemeyenler, alay edenler oldu. Canları sağ olsun. Çalınanı tahsil edeceğiz manipülatörlerden. 15 Mayıs günü Borsa'ya soruşturma emri vereceğim.”

Kılıçdaroğlu, daha önce Twitter hesabında “Küçük yatırımcıyı da uyarıyorum. Tasarrufunuz enflasyona ezilmesin diye borsaya giriyorsunuz ama asıl yem, bu gördüğünüz şişirilmiş değerlerde. Maalesef avlanan siz olacaksınız” mesajını paylaşmıştı.

Etiketler borsa soruşturma izin bist borsa istanbul kemal kılıçdaroğlu
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