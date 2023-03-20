Kılıçdaroğlu adaylık başvurusunu TBMM'deki makamında hazırladı

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, YSK’ya adaylık başvurusunda bulundu.

CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de ki makamında TBMM Grup Başkan Vekilleri Engin Altay, Özgür Özel, Enez Özkoç, Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü ile bir araya gelerek hazırlanan başvuru belgelerini imzaladı.

TBMM’DEKİ MAKAMINDA HAZIRLIK!

Ardından Kılıçdaroğlu’nun başvuru belgeleri Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edildi.

Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı adaylığı için belgelerimizi hazırlayıp Yüksek Seçim Kurulu’na teslim ettik. Ülkemiz ve milletimiz işin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.