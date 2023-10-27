Kılıçdaroğlu: Bu katliama sessiz kalan herkesin eline masum kanı bulaşır

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, ''Gazze'de masumlar katlediliyor, yetmezmiş gibi, İsrail Başbakanı hala hastaneleri hedef gösteriyor. Bu gece, bu katliama sessiz kalan herkesin eline masum kanı bulaşır'' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dış dünyayla bağlantısı koparılan Gazze, ağır bir bombardıman altında… Gazze'de masumlar katlediliyor, yetmezmiş gibi, İsrail Başbakanı hala hastaneleri hedef gösteriyor. Bu gece, bu katliama sessiz kalan herkesin eline masum kanı bulaşır. Dünya, ya bu katliama 'dur' diyecek ya da ortak olacak, bunun ortası yok! Dualarım mazlum Filistin Halkı için…" ifadelerini kullandı.

DHA