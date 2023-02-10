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Kılıçdaroğlu: ''Dönüşte istifasını isteyeceğim''

Kılıçdaroğlu: ''Dönüşte istifasını isteyeceğim''
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinden döndüğünde SKP'ya gidip başkanının istifasını isteyeceğini aktardı.

Twitter'dan paylaşımda bulunan CHP lideri şu ifadeleri kullandı: 

"SPK konusunda verdiğim sözü unutmadım. Ancak deprem bölgesine dönmem gerekiyordu. Dönüşte SPK'ya gidip başkanının istifasını isteyeceğim. Ayrıca bölgedeki küçük yatırımcının zararının hemen tazminini ve tüm küçük yatırımcılar için zarar tespit soruşturması talep edeceğim."

Etiketler istifa spk spk başkanı kemal kılıçdaroğlu chp
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