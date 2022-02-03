Kılıçdaroğlu: ''Erdoğan Türkiye'nin itibarına darbe vurdu''

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan, "Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız" diyen Erdoğan'a tepki geldi: "Bu açıklama, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarına darbe vuran bir açıklamadır."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Osman Kavala kararına ilişkin "Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Bu açıklama, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarına darbe vuran bir açıklamadır" dedi.

CHP Genel Merkez Kadın Kolları’nın düzenlediği Kadın İstihdamı Buluşması’nda katılan Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yüzde 48,69 olarak açıkladığı enflasyon rakamını değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Açıklanan rakam, düşük bir rakam... ENAG'ın açıkladığı rakam bunun çok daha üstünde. Pazara gidince, alışverişe gidince, hatta alışveriş merkezlerine gidince fiyatları zaten görüyorsunuz. Elektrik faturaları da bunun en açık kanıtıdır. Yüzde 127 elektriğe zam gelmiş ama enflasyon oranına bakıyorsunuz yüzde 48 ya da 50 civarında. Gerçeği yansıtmıyor, gerçek mutfakta."

Enflasyonun nisan ayında yüzde 50'nin altında bir zirve göreceğini tahmin ettiklerini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ya yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Yanılmamış, doğru. TÜİK onun istediği şekilde yanıt vermiş. 50'nin biraz altında göstermiş Nebati Bey üzülmesin diye" ifadelerini kullandı.