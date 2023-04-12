Kılıçdaroğlu ile Sinan Oğan arasında sürpriz görüşme
ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, bugün CHP Genel Merkezi’nde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek.
ATA İttifakı 13. Cumhurbaşkanı adayı Dr. Sinan Oğan bugün saat 13:00’te 'seçim güvenliği' konusunu görüşmek üzere CHP Genel Merkezi’nde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.
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