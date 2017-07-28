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  4. 28 Temmuz 2017 23:06

''Kılıçdaroğlu Nobel'e aday gösterildi''

CHP'li Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü nedneiyle Nobel ödülüne aday gösterildiğini söyledi.

''Kılıçdaroğlu Nobel'e aday gösterildi''
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CHP İstanbul milletvekili Gürsel tekin, bugün katıldığı bir televizyon programında bazı sivil toplum kuruluşlarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Adalet Yürüyüşü nedeniyle Nobel ödülüne aday gösterdiğini söyledi.

Hürriyet'ten Rıfat Başaran'ın haberine göre CHP milletvekili Gürsel Tekin, Cem TV'de katıldığı bir programda bazı STK'ların Kemal Kılıçdaroğlu'nu Adalet Yürüyüşü ile demokrasi, hukuka ve barışa sahip çıktığı için Nobel'e aday gösterdiğini söyledi.  

Hürriyet

aday , kılıçdaroğlu , nobel
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