Kılıçdaroğlu ''seçim sonrası kaçacakların belgeleri elimde'' deyip saat verdi

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Vatandaşlarımız hazırlıklı olsun elektriğe zam gelecek" dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca MHP lideri Bahçeli'ye de "Acaba cebinde dolar mı taşıyor Türk Lirası mı" diye seslendi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu seçim sonrası bir kaçış planı olduğu iddia ederek “Suça bulaşmış bürokrat bir kaç kişilik kurtarma operasyonunda sen yoksun. O uçağın kapısı sana açılamayacak Akşam 10’da bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim ” dedi.

Kılıçdaroğlu “Paralel öğrenci vakıflarının neden kurulduğunu anlayacaklar. Erdoğan sakın reddetmeye kalkma. Bütün belgeler elimizde.” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, toplantısına şehit düşen askerlere rahmet dileyerek başladı. 'Hem ekonomik hem sosyal buhranla karşı karşıyayız' diyen Kemal Kılıçdaroğlu, devlet içinde çürüme olduğunu savundu. Kılıçdaroğlu ayrıca MHP lideri Bahçeli'yi de eleştirdi.

Hükümete eleştirilerini sıralarken 'İlk kez ekonomik buhran içinde alt gelir gruplarından kaynak alıp üst gelire veren politikalara tanık oluyorum.' diyen Kemal Kılıçdaroğlu, insanların pazara çıkamadığını söylerken örneklerini sıraladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Temmuz veya Ağustos ayında elektriğe zam geleceğini iddia etti.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından öne çıkan satır başları:

"Bir ülke bilgiyle yönetilir. Geldiğimiz noktada Türkiye'nin iyi yönetilmediğini görüyoruz. Bütün vatandaşlarıma çalıştığı alan ne olursa olsun seslenmek isterim, siz de görüyorsunuz ben de görüyorum. Türkiye iyi yönetilmiyor. O kadar havai bir yapı var ki, gerçeklerden o kadar kopuk bir yapı var ki eleştiri geldiği zaman gözlerime bakın diyorlar. Biz sizin gözünüze, boyunuza, endamınıza, diplomanıza da baktık; Siz bu ülkeyi yönetemiyorsunuz. Türkiye ilk kez bir ekonomik krizle karşılaşmıyor ama bu krizler atlatıldı, sürekli bir hal almadı.

2018'den bu yana başlangıçta var olan kriz, ekonomik buhrana dönüştü. Bir sosyal buhranla karşı karşıyayız. Bunun saray ne kadar farkında emin olun bilmiyorum. Vatandaştan kopan, derdini dinlemeyen, sormayan bir yönetim Türkiye'de var olan sorunları çözemez, çözemiyor da zaten. Çürüme görüyoruz devlette. Kim ne yaptığı, hangi kararı aldığı belli değil. Ben ilk kez Türkiye Cumhuriyeti tarihinde dar gelirli gruplardan kaynak alıp bir avuç üst gelir grubuna kaynak aktaran ekonomik politikaya ilk kez tanık oluyorum. 84 milyon bir avuç kişiye çalışıyor. Aşağıda insanlar perişan. Pazara çıkamıyor, alışveriş yapamıyorlar. Bu tablo Cumhuriyet tarihinde ilk kez yaşanıyor.

"BAHÇELİ CEBİNDE TL Mİ YAŞIYOR, DOLAR MI?"

Hani Türk Lirası var ya, değeri kalmayan Türk Lirası. Acaba Bahçeli cebinde dolar mı taşıyor Türk Lirası mı? Ben merak ediyorum. Türk Lirası erirken, üstünde de 'Türk' yazarken paranın bu kadar itibarsızlandığı bir dönemde Bahçeli kalkıp Türk Lirasını itibarsızlaştıran iktidara destek veriyorsa orada bir sorunumuz var demektir. Ciddi paraları faiz olarak ödüyorlar bir avuç kişiye.

AK PARTİ'NİN MİLYONLUK KONUT PAKETİ

Şimdi bir dördüncüsü çıktı. 2 milyon liralık bir daire alacaksınız diyelim. 10 yıl süreyle ayda 27 bin 200 lira faiz ödeyeceksiniz. Bunun yıllık faizi yüzde 11. 2 milyonluk krediyi kim alır? Ayda 27 bin lirayı kim öder? Kim alacak bu parayı? Bir villası olup ikinci villasını alacak.

Vatandaştan alıyorsun, bir avuç kişiye aktarıyorsun. Anapara faizi geçti. Yıllardır ifade ediyorum. Bunun adı tefeciliktir diye.

MALTEPE MİTİNGİ

Güvenlik güçlerine yürekten teşekkür ediyoruz. 3600 ek göstergeyi de vereceğimizi söylüyoruz.

Yüzbinler aş, iş, eşitlik, her evde huzur olsun istiyordu. Yüzbinlerin ortak sesiydi. Yüzbinler aracılığıyla milyonlara seslendik. Söz verdik: Haramilerin saltanatını yıkacağız. Hiçkimse en ufak bir endişe taşımasın; sözümüz söz; haramilerin saltanatını yıkacağız.

Bize güvenin, bizim arkamızda kara bir leke yok. Birilerinin önünde boyun eğmeyiz. 84 milyonun çıkarını savunuyoruz.

“ANCAK BİZ KAVGA EDEBİLİRİZ”

Birileri telefon etti diye papazı teslim ettiler. Bizim dönemimizde asla böyle bir ayıbı Türkiye yaşamayacaktır. İşimizin kolay olmadığını biliyorum. Siyasallaşmış yargıyla, mafyayla, mafyayla fotoğraf çektirenlerle, uyuşturucu baronlarıyla, bütün paramiliter yapılarla, beşli çetelerle, trollerle, yandaş medya ve onların beslemeleriyle ancak ve ancak biz kavga edebiliriz.

İş, aş sözü verdim. Asla unutmayacağım. İşi de aşı da bu ülkeye getireceğim. Bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bütün vatandaşlarım not alsınlar. Bizim iktidarımızda hiçbir fakir, fukaranın elektriği kesilmeyecek.

“128 MİLYAR DOLARLIK SOYGUNU ÖĞRENMEK İÇİN BİZE KATILACAKSINIZ”

Adalet mi istiyorsunuz bize katılacaksınız. Barış Akademisyenleri görevlerine dönsün, Harp Okulu öğrencileri hapisten çıksın diyorsanız bize geleceksiniz bize katılacaksınız. Çevreyi, doğayı koruyalım diyorsanız bize katılacaksınız. Çocuklarınızı bu güzel ülkede tutmak istiyorsanız bize katılacaksınız. 128 milyarlık soygunu öğrenmek istiyorsanız bize katılacaksınız.

“YENİ BİR TÜRKİYE İNŞA EDECEĞİZ”

İsraf, yolsuzluk haramdır diyorsanız bize katılacaksınız, kucaklaşacağız. Yeni bir Türkiye inşa edeceğiz. 3600 ek gösterge ve EYT’lilerin sorunu çözülsün istiyorsanız bize katılacaksınız.

Bu ülkede barış, huzur, aş, iş istiyorsanız bize katılacaksınız beraber yürüyeceğiz. Uyuşturucu belasından şikayet ediyor, baronlarla mücadele edilsin diyorsanız bize katılacaksınız. Herkesin inancına, kimliğine, yaşam tarzına saygı gösterilsin diyorsanız bize katılacaksınız. Süleyman Şah Türbesi’nin vatan topraklarına dönmesini, Tank Palet Fabrikası’nın şanlı ordumuza verilmesini istiyorsanız bize katılacaksınız.