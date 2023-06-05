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Kılıçdaroğlu: ''Sizden bunun hesabını soracağım!''

Kılıçdaroğlu: ''Sizden bunun hesabını soracağım!''
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İşçi Partisi’nden Hatay Milletvekili seçilen ve tahliye edilmeyen tutuklu Can Atalay için yaptığı çağrıda "Adaletli karar almaktan korkan hukukçular, sizden bunun hesabını soracağım" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı olayları davasından tutuklu bulunan, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen Can Atalay hakkında paylaşımda bulundu.

Seçilmiş bir milletvekilinin hukuksuzca hapiste tutulduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Seçilmiş milletvekilini hukuksuzca, hakkında karar olmadan hapiste tutmak, sadece onu değil ona oy veren insanları da tutuklamaktır. Erdoğan ve onun ağzına bakıp adaletli karar almaktan korkan adaletsiz hukukçular, sizden bunun hesabını soracağım. Bu topluma daha fazla zarar vermeyin, adaletteki erozyonu durdurun. Can Atalay’ı derhal serbest bırakın." dedi.

Etiketler kemal kılıçdaroğlu can atalay hukuk adalet hesabını soracağım
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