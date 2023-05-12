''Kılıçdaroğlu'na suikast'' iddiasında bulunan Merdan Yanardağ'a soruşturma

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast düzenleneceğini iddia eden gazeteci Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı.

Gazeteci Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu'na kimin suikast yapacağı yönündeki iddialarından sonra "Halkı yanıltıcı bilgiyi, alenen yayma" suçundan ifade vermek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına çağırıldı.

Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ kendi Twitter hesabından Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'dan Türkiye'ye girdiği iddia etmişti.

Bu iddialar üzerine Yanardağ, "Halkı yanıltıcı bilgiyi, alenen yayma" suçundan ifade vermek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına çağırıldı.

Yanardağ hakkında şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Aşağılama" suçundan dolayı re'sen soruşturma başlatılmasına karar verildi.

Merdan Yanardağ'ın iddiası neydi ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Twitter'ta Merdan Yanardağ tarafından 12 Mayıs'ta yapılan "1- Türkiye'nin siyasal ve toplumsal yaşamını derinden etkileyecek önemli bir olayı, -geç bir saatte de olsa- kamuoyu ile paylaşmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kaynağıma güvendim... Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'a Türkiye'ye girdiği belirtiliyor." şeklindeki paylaşım yaptığı belirtildi. Paylaşımı yapan Yanardağ hakkında TCK'nın 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Aşağılama" suçundan dolayı re'sen soruşturma başlatıldı. Merdan Yanardağ "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınmak üzere savcılığa çağırıldı.

DHA