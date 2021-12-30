Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Yaptığı açıklamayı fazla ciddiye almıyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yabancı yayın kuruluşları ve internet medyasının temsilcileri ile bir araya geldi, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "Suçluysa elbette görevinden alınmalı" sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Bahçeli'nin yaptığı açıklamayı biz fazla ciddiye almıyoruz" ifadelerini kullandı.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, Bahçeli'nin Ekrem İmamoğlu hakkında "Suçluysa elbette görevinden alınmalı" sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Sayın Bahçeli'nin yaptığı açıklamayı biz fazla ciddiye almıyoruz. İşin Türkçesi o. Belediye başkanı görevden alınır mı, başkası seçilir mi? Bunu yapmak isteyenler akıllarını ekmek peynirle yemiş kişilerdir. Böyle bir garabet olur mu, olmaz. Onlar da biliyor" dedi.

"Bahçeli'nin devlet yönetimi ile de bir bağlantısı kalmamış" diyen Kılıçdaroğlu, "Devlet, alınan kişilerle ilgili adli sicil kaydını veriyor, sabıka kaydı veriyorsa, bir yanlışlık varsa, bir terör mensubu kişi varsa, soruşturulacak kişi o belgeyi veren kişidir. Gitsinler, Bahçeli açıklama yapacaksa bu adli sicil kayıtlarını kimler verdi? Ciddiye alınacak bir şey değil" ifadelerini kullandı.

CHP’li belediye başkanlarının telefonlarının dinlenildiğini iddiası ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söylemesine de değinen CHP Lideri, "İstedikleri kadar bulunsunlar. Çok ciddiye almıyoruz. Telefonlarımızın dinlendiğini gayet iyi biliyoruz. Bir adım daha atayım, özel masaların kurulduğunu da biliyoruz. "Özel masalar" dediğimde Soylu bunu gayet iyi anlar. Neyin ne olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM

"Güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili genel başkan yardımcılarının uzlaştığı ana metin ortaya çıktı. Şimdi genel başkanlar ve kurmayları üzerinde çalışıyorlar. 2022 başlarında bu konuda uzlaştığımız, netleştiğimiz konularda kamuoyuna bir açıklama yapılır. Açıklama yapılacak mı, 6 genel başkan birlikte mi yapacak. O konuda bir açıklama yaparız. Genel başkan yardımcılarının uzlaşmaları son derece önemli bir adım.

CHP'Lİ BELEDİYELER MÜLAKATI KALDIRABİLİR Mİ?

Mülakatı kaldıracağımızı söyledik. Ama belli görevler için mülakat zorunlu olabilir. O zaman da kamera koymak zorundayız. Soruları kim soruyor, verilen yanıtlar. Herhangi biçimde haksızlığa uğrayan kişi yargıya başvurduğunda kayıtlar gönderilir. Yargı, sorunu çözer. İlke olarak mülakatı kaldırıyoruz. KPSS'de 90 almışsa ataması yapılacak.

Geçmişte Danıştay, mülakatlarda kamera konulması kararı aldı. Sonra AKP bir kanun teklifi ile bunu kaldırdı. Çünkü torpil işleyecekti, torpili işlettiler. Sözlü mutlaka gerekiyorsa, bir hakim, savcı, öğretmenlik sınavında. Fiziği, diksiyonu, anlatımı, bunlara bakmak lazım. Kamera koyar bakarsınız. Amaç torpili kaldırmak, kaldırırsınız.

KPSS'de de ise mülakatı kaldırır, atamayı yaparsın. Normalde sınavda dersiniz ki 100 kişi alınacak, 120 çağırabilirsiniz. Ama 400 kişi çağırıyorsunuz. Bu ne demektir, kazanamayan kişiler listemde, 400'e bunları dahil ettiğimde rahatlıkla bunları alırım. Önemli olan objektif olmak. Sınav komisyonu objektifse işin doğasında olan budur.