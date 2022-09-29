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  4. Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan ve Soylu'ya: Bile bile yalan söylediniz, utanmıyor musunuz?

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan ve Soylu'ya: Bile bile yalan söylediniz, utanmıyor musunuz?

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan ve Soylu'ya: Bile bile yalan söylediniz, utanmıyor musunuz?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösteren Kılıçdaroğlu, ''İki gündür kirli propaganda yürüten Erdoğan ve yaveri fotoroman Süleyman… Öldürülen teröristin DNA raporuna rağmen, tam 2 gündür yalan söylediniz, havuz medyanız manşetler attı. Oysa ben ne dolaplar çevirdiğinizi iki gündür biliyorum. Bile bile yalan söylediniz'' ifadelerini kullandı.

''BAŞSAVCIYA SESLENİYORUM''
Kılıçdaroğlu ayrıca ''Şimdi çıkın ve teröriste ait DNA raporunu açıklayın, bu millet bir kez ağzınızdan doğru bir şey duysun. Başsavcıya dosyaya el koyun dediniz. Başsavcıya sesleniyorum, o dosyayı gizlemeye çalışma, biliyoruz gerçekleri… Utanmıyor musunuz'' diye yazdı.

Etiketler kılıçdaroğlu açıklama
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