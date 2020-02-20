Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a FETÖ cevabı

Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın “FETÖ’cü danışmanlar Bay Kemal’in yanında. Akıl hocaları onlar” sözlerini şöyle yanıtladı: “FETÖ’nün siyasi ayağını açıkladım. FETÖ’nün siyasi ayağı, FETÖ unsurlarını devlete yerleştirme gücüyle ilgili. Örneğin FETÖ unsurlarından biri valiyse, komutansa, rektörse bunları kim atayabilir? FETÖ unsurlarını devletin kılcal damarlarına kim yerleştirebilir? Yerleştiren kişiye biz FETÖ’nün siyasi ayağı diyoruz. Eğer bu konudaki yetki bende olsaydı siyasi ayak ben olurdum ama bu yetki, yürütme organına, hükümete, o dönem hükümetin başı olan Erdoğan’a ait. Resmi Gazete’de atamaların altında Erdoğan’ın imzası var. Bu kişi aynı zamanda ‘Ne istediniz de vermedik’ diye itiraf eden kişidir.”

HTS KAYITLARI AÇIKLANSIN

“15 Temmuz gecesi, bir tek kişi FETÖ’nün özel ilgisine, himayesine mazhar olmuştur, o da Kılıçdaroğlu’dur. FETÖ’cülerin tanklarıyla burun buruna gelen bir genel başkanın önünde, bir anda bütün yollar açılmıştır” sözleri üzerine, Kılıçdaroğlu’na, “FETÖ’cülerin tanklarıyla burun burun geldiniz mi” diye sorduk. CHP lideri şöyle cevap verdi: “O gece nerede olduğum belli. Benim sorularımdan niçin kaçıyor? 15 Temmuz gecesi siyasi parti liderleri, Meclis Başkanı, Başbakan, bakanlar, üst düzey yöneticiler, belediye başkanları neredeydi ve kimlerle görüştüler? Neden hain darbe girişimi gecesinin HTS kayıtları açıklanmıyor. HTS kayıtları Erdoğan’ın da MİT’in de elinde... Açıklasınlar.”

PARAYA DOYAMAYAN KENDİSİ

215 bin 92 kişilik ByLock listesinin de açıklanması gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu’na, Erdoğan’ın grup toplantısında belirttiği gibi “Cüzdanının bir köşesinde 1 dolarlık banknot saklayıp saklamadığını” sorduk. Kılıçdaroğlu, “Bu soruyu bana soran kişi Merkez Bankası’ndan Türkçe Olimpiyatları için özel para bastıran kişi. Ahlak var mı? Ayrıca benim öyle dolar merakım falan da yok. Amerika’da gökdelen yapan ben miyim, onun ailesi, onun yakınları, onun vakıfları değil mi? Paraya doymayan kendisi değil mi? Benim o işlerle hiçbir ilgim yok” dedi.

CHP lideri, Erdoğan’ın “15 Temmuz başarılı olsaydı, ertesi gün Kılıçdaroğlu milletin karşısına hangi sıfatla çıkacaktı” sözleri üzerine de darbe gerçekleşseydi kimlerin hangi göreve atanacağının belgelerinin Erdoğan’da olduğunu, o belgeleri de yayımlaması gerektiğini söyledi.