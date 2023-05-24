Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: ''Kendini erkek olarak görüyorsan erkek olarak çıkacaksın karşıma''

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Habertürk ekranlarında katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Kendini erkek olarak görüyorsan erkek olarak çıkacaksın karşıma" diye seslendi.

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu Sinan Oğan ile ilgili halka vaat ettiğinin tam tersini yaptığını belirterek, “Tüm sahte maskeler düştü. Halka farklı görünüp, sarayda farklı görünen kişi iki maske takamaz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca montaj tartışmalarıyla ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu'nun, ilk kez bu kadar sinirlendiği görüldü. Kılıçdaroğlu, "Kendini erkek olarak görüyorsan erkek olarak çıkacaksın karşıma" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğu canlı yayında şunları söyledi:

“Oylar kişiye gitmez; idealizme gider. Sizin hedefiniz ne? Hedefe gider. Beklenti kişiye özgü değil; beklenti nelerin nasıl yapılacağını yönelik. Bunu ifade eden kişi yarın vazgeçip de başka yerde konumlanıyorsa bütün taban oraya gidecek diye bir şey yok. Bugün yapacağım diyorsunuz destek alıyorsunuz, üç gün sonra vazgeçtim diyorsunuz. Size destek verenler köleleriniz değil ki. Onlara 'Anayasa'nın ilk 4 maddesini değiştirecek kişilerin yanında yer almayacağım, 66. maddeyi değiştirmeyeceğim' dediniz. Böyle bir toplum yok, olamaz da zaten. Sayın Oğan Cumhur İttifakı'nı destekleme yolunda karar aldı. Siyasette bir kişi durduğu yeri bilmeli. Siz topluma neleri vaat ettiniz? Şimdi hangi gerekçeyle vazgeçtiniz. Sade bir vatandaş olarak, hele hele oy veren vatandaş olarak bilmek isterim.

"MUHARREM İNCE'YE SAYGI DUYMAK BENİM GÖREVİM"

Tüm sahte maskeler düştü. Halka farklı görünüp, sarayda farklı görünen kişi iki maske takamaz. Maskesi düşer. Sayın İnce ile görüştüm yakın zamanda. Kendisini aradım, geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Yıllar yılı bu partiye emek vermiş. Binlerce kişiye yol arkadaşlığı yapmış, grup başkan vekilliği yapmış, il başkanlığı yapmış. Partideki üyeliği benden çok eski olan arkadaşımızdır. Kendisine her zaman her yerde saygı duymak benim görevimdir. Geçmiş olsun dileklerimi ilettim, karşılıklı biraz sohbet ettik. Tedavi sonrası inşallah kısa sürede sağlığına kavuşur diye dileklerimi ifade ettim.

"2. TUR SEÇİM DEĞİL BİR REFERANDUM HALİNE GELDİ"

Doğrusunu isterseniz 1. turda sonuç alacağımızı düşünüyordum. İki taraf da beklenen sonucu alamadı. Şimdi iki lider var. Ve tek bir oy pusulasında iki kişi var. Seçimin ötesinde bu bir referandum. Siz Anayasa'nın ilk 4 maddesini değiştirmek isterseniz Erdoğan'a, buna karşı iseniz Kılıçdaroğlu'na vereceksiniz. Kadın haklarının kısıtlanmasını istiyorsanız Erdoğan'a vereceksiniz. Yeni sığınmacılar da gelsin, sayıları 10 milyon yapacağım diyorsanız Erdoğan'a oy vereceksiniz. Hayır ben sığınmacıları en geç 2 yıl içinde göndereceğim diyorsanız Kılıçdaroğlu'na oy vereceksiniz. Ekonomide istikrarsızlık devam etsin, fakir fukara kitle olarak daha da büyüsün diyorsanız Erdoğan'a oy vereceksiniz. 2. tur seçim değil bir referandum haline gelmiştir."

"ONURSAL BEY KENDİSİ AYRILMAK İSTEDİ"

Onursal Adıgüzel Bey kendi isteğiyle istifa etti. Gecikmeler oldu. Bilgiyi yüklemekte gecikmeler oldu. O gecikmenin yüklediği sıkıntılar ortaya çıktı. Sistem tümüyle dışarı kapatıldı. Dışarıdan yapılacak müdahaleler konusunda son derece dikkatli avranıldı. 200 bin kişiye destek olmak için orada müşahitler var. İYİ Parti, DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi'nin de müşahitleri var. Sayının belli bölgelerde yetersizliğinden kaynaklanan şikayetler geldi. O nedenle şu çağrıyı yaptım; oy kullanan her vatandaş sayım sırasında orada olsun. Orası gizli kapaklı yer değil. Sayıma baksın, en yakın arkadaşa 'Bizim sandıkta şu kadar çıktı' diye yazsın göndersin. Orada sayımların tutanaklara aktarılmasında zaman zaman sorunlar var. O konuda arkadaşlarımızın dikkatli olması konusunda uyarılarımız var. İlk kez bir seçim sürecinde Türkiye coğrafyasının tamamında bu kadar ciddi önlem aldık. Geçen seçimlerde bazı ilçelere giremedi bizim gençli kollarımız. Bıçaklanılar. Ne polis ne kaymakam sahip çıkmadı. Urfa'da oldu bunlar.