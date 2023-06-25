Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a rüşvet sorusu

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tutuklanan Varlık Fonu eski Başkanı Mehmet Bostan'a ilişkin "Rüşvet aldığı için mi tutuklandı, rüşveti paylaşmadığı için mi?" diye sordu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, devleti zarara uğrattığı gerekçesiyle tutuklanan eski Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan'a ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımda, Mehmet Bostan'ın adını vermeden Erdoğan'a, "Türkiye Varlık Fonu, Saray hükümetinin her türlü denetimden uzak tuttuğu kara kutusudur. Bu kişi rüşvet aldığı için mi tutuklandı, rüşveti paylaşmadığı için mi?" sorusunu yöneltti.