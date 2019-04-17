SON DAKİKA
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLEN EKREM İMAMOĞLU GÖREVİ DEVRALDI
Ünlülerden Ekrem İmamoğlu'na destek mesajları
Ünlülerden Ekrem İmamoğlu'na destek mesajları
İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede çıktı
İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede çıktı
İşte Ekrem İmamoğlu'nu ilk tebrik eden isim
İşte Ekrem İmamoğlu'nu ilk tebrik eden isim
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı
AK Parti’nin Maltepe’de birleştirme tutanaklarına itirazı reddedildi
AK Parti’nin Maltepe’de birleştirme tutanaklarına itirazı reddedildi
Piyasalar Ekrem İmamoğlu'nu selamladı; dolar eridi, borsa yükseldi
Piyasalar Ekrem İmamoğlu'nu selamladı; dolar eridi, borsa yükseldi
CHP'den AK Partili Ali İhsan Yavuz hakkunda suç duyurusu
CHP'den AK Partili Ali İhsan Yavuz hakkunda suç duyurusu
Otomobilde tanzim satış dönemi: ''Yok satıyor''
Otomobilde tanzim satış dönemi: ''Yok satıyor''
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 17 Nisan 2019 17:39

Kılıçdaroğlu'ndan ilk İmamoğlu açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun mazbatayı aldığı anları Genel Merkez'deki odasından takip etti.

Kılıçdaroğlu'ndan ilk İmamoğlu açıklaması
A+ A-

CHP Genel Başkan Yardımcısı - İzmir Milletvekili Tuncay Özkan onları sosyal medya hesabından "Mazbata törenini Genel Merkezde Sayın Genel Başkanımızla birlikte izliyoruz" şeklinde paylaştı.

Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasının ardından açıklama yaptı:

"Çok mutlu, çok huzurluyum, duyguluyum.Büyük bir başarı elde ettik. Türkiye için çocuklarımız için onların geleceği için hepbirlikte huzur içinde yaşamak için. Bu başarı bu kopluma hizmet için yola çıkanların başarısıdır. Bu birlikte yaşamak isteyen milyonların başarısıdır. Milletvekili arkadaşlarım, merkez yürütme kurulunda görev alan arkadaşlarım ve bütün personelimiz gecesini gündüzüne katarak çalıştı. Güzel bir sonuç elde ettik. Hayırlı uğunlu olsun" dedi.

ekrem imamoğlu , kemal kılıçdaroğlu , chp , istanbul
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM