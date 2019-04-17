Kılıçdaroğlu'ndan ilk İmamoğlu açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı - İzmir Milletvekili Tuncay Özkan onları sosyal medya hesabından "Mazbata törenini Genel Merkezde Sayın Genel Başkanımızla birlikte izliyoruz" şeklinde paylaştı.

Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasının ardından açıklama yaptı:

"Çok mutlu, çok huzurluyum, duyguluyum.Büyük bir başarı elde ettik. Türkiye için çocuklarımız için onların geleceği için hepbirlikte huzur içinde yaşamak için. Bu başarı bu kopluma hizmet için yola çıkanların başarısıdır. Bu birlikte yaşamak isteyen milyonların başarısıdır. Milletvekili arkadaşlarım, merkez yürütme kurulunda görev alan arkadaşlarım ve bütün personelimiz gecesini gündüzüne katarak çalıştı. Güzel bir sonuç elde ettik. Hayırlı uğunlu olsun" dedi.