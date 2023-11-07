  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Kılıçdaroğlu'ndan kurultay sonrası ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan kurultay sonrası ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan kurultay sonrası ilk açıklama
Güncelleme:

CHP'nin tarihi kurultayında Genel Başkanlık yarışını kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu kurultay sonrası ilk kez konuştu ve "Moralim gayet iyi. Bunlar artık geride kaldı, başarılı olmasını temenni ediyorum" dedi.

CHP’nin 39. Olağan Kurultayı sonrası, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk demecini Barış Yarkadaş’a verdi. Kılıçdaroğlu, “Moralim gayet iyi… Kurultayda çeşitli tartışmaların olması doğaldır. Ancak bunlar artık geride kalmıştır. Özgür Özel olmak üzere göreve yeni seçilen tüm arkadaşlarımızın başarılı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultayı’nın ardından 812 oy ile Özgür Özel, partisinin genel başkanı seçildi. Kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay sonrası ilk açıklamasını tv100.com yazarı Barış Yarkadaş’a yaptı.

"BAŞARILI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Kılıçdaroğlu kurultay sonrası verdiği ilk demeçte şu ifadeleri kullandı:

“Moralim gayet iyi… Herkese selam ve sevgilerimi iletiyorum. Gün boyunca ziyarete gelen dostlarımız ve partililerimizle görüştük, süreci değerlendirdik. Türkiye’de demokrasinin işlediği tek kurum CHP’dir. Tüm kurumların CHP’deki demokrasiyi örnek alması gerekir. Kurultayda çeşitli tartışmaların olması doğaldır. Ancak bunlar artık geride kalmıştır. Başta genel başkanımız Özgür Özel olmak üzere göreve yeni seçilen tüm arkadaşlarımızın başarılı olmasını temenni ediyorum.”

Etiketler kemal kılıçdaroğlu chp kurultay sonrası ilk açıklama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Genç kızların silahlı kavgası kamerada
Kurt sürüsü çiftliği açık büfeye çevirdi! Korkunç anlar kamerada
O annenin kızının istismara uğramasına neden sessiz kaldığı ortaya çıktı
Galatasaray'dan Süper Kupa kararı
Erdoğan'ın yayla fotoğrafı dış basında gündem oldu
Yargıtay'dan boşanma davaları için emsal karar
İYİ Parti'den istifa eden milletvekilinin yeni partisi belli oldu
Mimar Sinan'ın mahallesinin altındaki 2 bin yıllık sır ortaya çıktı
LPG'li araç alev topuna döndü; 6 kişi yanarak öldü
Zelenski'den skandal Gazze açıklaması